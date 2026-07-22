부동산원 새 비전 선포… “공정한 시장 질서와 주거안정 뒷받침”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부동산원 새 비전 선포… “공정한 시장 질서와 주거안정 뒷받침”

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-07-22 00:08
수정 2026-07-22 00:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

주택공급·AI 전환 조직 신설

이미지 확대
이헌욱 한국부동산원 원장
이헌욱 한국부동산원 원장


한국부동산원은 전날 대구 본사에서 임직원들이 참석한 가운데 ‘공정한 시장 질서와 국민 주거 안정을 실현하는 부동산 정책 인프라 기관’을 새 비전으로 선포했다고 21일 밝혔다.

이날 발표된 새로운 비전에는 국민이 신뢰할 수 있는 부동산 시장 조성을 위해 부동산원이 시장의 공정한 감시자 역할을 맡고 데이터 조사·분석 역량을 바탕으로 정부 정책을 뒷받침하는 인프라 기관으로 도약하겠다는 구조적 전환의 의미가 담겼다고 부동산원은 설명했다. 안정적인 주거 환경 제공이 곧 민생의 출발이자 헌법이 규정한 국가의 책무라는 인식도 반영했다. 부동산원은 이를 실현하기 위해 지난 1일 정부의 주택 공급 확대 기조에 맞춘 ‘주택공급지원본부’와 인공지능(AI) 중심 기관으로 선도적 역할을 할 ‘AX 추진본부’ 등을 신설하는 등 조직 개편도 단행했다.

이헌욱 부동산원 원장은 “앞으로 부동산원은 부동산 시장의 안정과 질서를 유지하고 부동산 소비자 권익 보호 및 부동산 산업 발전을 위해 국가 부동산 문제의 해결책을 제시하는 정책 인프라 기관으로 도약하겠다”고 말했다.

허백윤 기자
2026-07-22 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한국부동산원의 새 비전은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로