美 명문발레단 ABT 한국인 수석무용수 또 탄생…박선미, 빠른 속도로 승급

세줄 요약 세계적 발레단 ABT가 솔로이스트 박선미를 수석무용수로 임명했다. 박선미는 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 하우스의 ‘백조의 호수’에서 오데트·오딜 역을 맡은 뒤 승급했고, 9월 1일부터 새 직함을 사용한다. 한국인 수석무용수는 서희, 안주원에 이어 세 명이 됐다. ABT, 박선미 수석무용수 임명 발표

‘백조의 호수’ 주역 뒤 빠른 승급

한국인 수석무용수 3명으로 확대

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ABT 홈페이지 캡처

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세계적인 발레단인 아메리칸발레시어터(ABT)에 한국인 수석무용수가 또 한 명 탄생했다.지난 16일(현지 시간) ABT는 수전 재피 ABT 예술감독이 전날 미국 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 하우스에서 열린 ‘백조의 호수’ 공연 직후 솔로이스트 박선미(27)를 수석무용수로 임명했다고 발표했다. 박선미는 9월 1일부로 수석무용수로 활동한다. 박선미는 이날 공연에서 주역인 오데트/오딜 역을 맡았다.재피 예술감독은 “(박) 선미는 진정한 깊이를 지닌 예술가”라며 “우리가 맡긴 모든 도전에 훌륭히 응답해 왔고, 그 성장 속도는 놀라울 정도였다. 이번 승급을 통해 그 성과를 인정하게 돼 매우 자랑스럽다”고 밝혔다.10세에 발레를 시작한 박선미는 선화예술중·고등학교와 한국예술영재교육원을 거쳐 2019년 한국예술종합학교를 졸업했다. 졸업 후 곧바로 ABT 스튜디오 컴퍼니에 입단했다.2017년 모스크바 국제발레콩쿠르에서 1위를 차지했고, 2018년에는 유스 아메리카 그랑프리(YAGP)에서 금메달을 받았다.2021년 11월 ABT 견습 단원으로 합류한 뒤 2022년 2월 군무단을 거쳐 같은 해 9월 솔리스트로 승급했다. 군무단 입단 후 불과 7개월 만의 승급이었다.1940년 창단된 ABT는 뉴욕을 거점으로 활동하는 세계적인 명문 발레단이다. 이번 승급으로 ABT에서 활동하는 한국인 수석무용수는 서희, 안주원에 이어 박선미까지 3명으로 늘었다.