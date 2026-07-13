‘한파에 균열’ 낭원대사탑비, 보존처리 첫 공개

다음달 4~5일 ‘생생보존처리데이’ 개최

6·25전쟁 전사자 유품도 보존처리 공개

이미지 확대 보물 강릉 보현사 낭원대사탑비의 모습. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 보물 강릉 보현사 낭원대사탑비의 모습. 국가유산청 제공

이미지 확대 지난해 5월 생생보존처리데이 현장의 모습. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 5월 생생보존처리데이 현장의 모습. 국가유산청 제공

세줄 요약 국가유산청이 다음달 생생보존처리데이를 열어 한파로 균열이 생긴 강릉 보현사 낭원대사탑비의 해체·복원 과정을 처음 공개한다. 6·25전쟁 전사자 유품과 도자기, 화포, 목간 보존처리도 함께 선보인다. 한파로 균열 난 낭원대사탑비 보존처리 공개

생생보존처리데이, 다음달 4~5일 현장 개방

전사자 유품·도자기·목간 등도 함께 전시

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기후변화로 인한 한파로 심각한 균열이 발생해 지난달 해체에 들어간 보물 ‘강릉 보현사 낭원대사탑비’의 보존처리 과정이 처음으로 일반에 공개된다.국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 다음달 4~5일 문화유산 보존처리 현장을 개방하는 ‘생생보존처리데이’를 개최한다고 13일 밝혔다.올해로 15회째를 맞은 이번 행사에서는 기후변화에 따른 한파로 균열이 발생해 지난달 해체된 보물 ‘강릉 보현사 낭원대사탑비’의 보존처리 과정이 처음으로 일반에 공개된다.이번 행사에는 2023년 대관령 일대에 닥친 한파로 몸돌 내부의 수분이 얼어 팽창해 균열이 발생한 ‘낭원대사탑비’의 복원이 진행된다.6·25전쟁 전사자 유품의 보존처리 현장도 공개된다. 최근 배우 신현준이 특별출연한 국립문화유산연구원 유튜브 콘텐츠로 화제를 모으기도 했다. 신현준은 6·25전쟁 참전용사인 고 신인균 대령의 아들이다.이외에도 국가민속문화유산 ‘김흠조 부부 묘 출토 도자기’와 조선시대 화포, 양주 대모산성 출토 목간 등이 공개된다.관람객이 직접 참여하는 과학 체험 프로그램도 마련된다. 참가자들은 문화유산 표면의 오염물을 비접촉 방식으로 제거하는 레이저 세척과 3차원 스캐닝 과정을 직접 체험할 수 있다. 실제 보존처리에 사용하는 장비와 재료를 소개하는 전시도 함께 진행된다.일반 참가 신청은 14~21일 국립문화유산연구원 홈페이지에서 선착순으로 접수한다. 회차별 인원은 30명이며, 일반 관람은 다음달 4일 오후 3시와 5일 오후 1시 30분에 진행된다. 내달 4일 오후 1시 30분과 5일 오후 3시는 각각 대전 아동복지시설 천양원 학생들과 17개국 외국인 유학생을 위한 특별초청 회차로 운영된다.문화유산보존과학센터 관계자는 “미래세대와 세계인이 우리 문화유산의 가치와 보존의 중요성을 함께 공감할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.