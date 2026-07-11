‘하얀 팔 절세미인’ 여배우, 캐스팅 논란 속 “여성 비중 어떻게 생각해?” 일침

세줄 요약 영화 오디세이의 헬레네 역 루피타 뇽오가 홍보 인터뷰에서 호메로스 원작의 여성 비중이 너무 적다고 비판해 논란이 커졌다. 발언은 현대적 관점의 문제 제기라는 옹호와 고전 서사에 대한 무리한 잣대라는 반발로 갈렸고, 흑인 배우 캐스팅 논쟁도 재점화됐다. 루피타 뇽오, 오디세이 홍보 중 원작 비판

여성 비중 부족 지적에 온라인 논란 확산

헬레네 캐스팅 둘러싼 인종 논쟁도 재점화

이미지 확대 루피타 뇽오가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘오디세이’ 포토콜 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.5 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 루피타 뇽오가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘오디세이’ 포토콜 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.5 AP 연합뉴스

개봉을 앞둔 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 ‘오디세이’에서 절세미인 헬레네 역을 맡은 배우 루피타 뇽오(43)가 “여성 비중이 너무 적다”는 취지로 호메로스의 원작 서사시에 쓴소리를 해 화제다.

이미지 확대 루피타 뇽오(왼쪽부터), 톰 홀랜드, 앤 해서웨이가 6일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘오디세이’ 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. 2026.7.6 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 루피타 뇽오(왼쪽부터), 톰 홀랜드, 앤 해서웨이가 6일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘오디세이’ 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. 2026.7.6 AP 연합뉴스

이미지 확대 루피타 뇽오(왼쪽부터), 톰 홀랜드, 맷 데이먼, 앤 해서웨이가 8일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 영화 ‘오디세이’ 시사회에 도착해 있다. 2026.7.8 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 루피타 뇽오(왼쪽부터), 톰 홀랜드, 맷 데이먼, 앤 해서웨이가 8일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 영화 ‘오디세이’ 시사회에 도착해 있다. 2026.7.8 AP 연합뉴스

이미지 확대 루피타 뇽오가 8일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 영화 ‘오디세이’ 시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.8 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 루피타 뇽오가 8일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 영화 ‘오디세이’ 시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.8 AP 연합뉴스

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지난 7일 미국 폭스뉴스 등에 따르면 루피타 뇽오는 지난 2일 영화 ‘오디세이’ 홍보 인터뷰 도중 이같은 취지로 답했다.당시 인터뷰 진행자인 제이크 해밀턴은 영화의 여러 출연자들에게 공통 질문을 던졌다. 그는 “영화관 옆자리에 호메로스가 앉아 있고 영어도 할 줄 안다고 가정해 보자. 영화의 어떤 부분에서 그의 의견을 듣고 싶나”라고 물었다.이에 루피타 뇽오는 “호메로스, 당신은 여성 인물들과 거의 시간을 보내지 않았는데 우리 영화에서 여성들에게 주어진 비중에 대해서 어떻게 생각해”라고 말할 것이라고 답했다.이는 새롭게 해석된 영화 ‘오디세이’에서 여성 배우들의 비중이 원작과 비교해 크게 늘었음을 뜻하는 동시에 호메로스는 여성 서사를 다루는 데 소홀했음을 비판한 것으로 풀이된다.루피타 뇽오의 이 발언은 이후 온라인상에서 논란을 불러왔다. 일부 네티즌들은 2800년 전 고대 그리스 시대에 나온 원작에 비판적인 이 발언을 불편해했고, 또 다른 사람들은 현대의 관점에서 여성을 경시했던 당시를 비판한 것은 옳은 지적이라는 주장으로 맞섰다.루피타 뇽오는 이 발언 이전부터 크리스토퍼 놀란의 신작을 기다려온 팬들 사이에서 논란이 된 바 있다. 원작 속 ‘세상에서 가장 아름다운 여인’인 헬레네 역할에 그가 캐스팅되면서다.원작을 보면 트로이의 왕자였던 파리스는 ‘누가 가장 아름다운 여신인가’를 놓고 다투고 있던 헤라, 아테나, 아프로디테로부터 선택을 요구받은 뒤 아프로디테를 택한다. 이에 아프로디테는 보상으로 헬레네를 주겠다고 약속한다.문제는 헬레네가 이미 스파르타의 왕비였다는 점이다. 파리스가 스파르타로 가 헬레네를 데려가자 스파르타의 왕 메넬라오스가 중심이 돼 그리스 연합군이 트로이를 침공하게 된다.헬레네는 특히 원작에서 ‘하얀 팔’을 가진 미인으로 언급되는데 이번 영화에서 캐스팅된 루피타 뇽오는 케냐계 케냐·멕시코·미국 국적 흑인인 탓에 일부 영화 팬들의 비판이 쏟아졌다.최근 디즈니 애니메이션의 실사판 리메이크 버전 ‘인어공주’나 넷플릭스 역사 다큐멘터리 ‘클레오파트라’에서도 원작 또는 실제 역사와는 판이하게 다른 피부색의 배우를 주인공에 캐스팅해 유사한 논란이 벌어진 바 있다.