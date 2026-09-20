경북 포항 동대산서 60대 등산객 추락해 숨져

세줄 요약
- 포항 동대산 비룡폭포 인근 추락 사고 발생
- 60대 등산객 20m 계곡 아래로 떨어져 사망
- 경찰, 정확한 사고 경위와 원인 조사 중
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경북 포항 동대산에서 등산객이 계곡 아래로 떨어져 숨졌다.
경북소방본부는 지난 19일 오후 4시28분쯤 포항시 북구 동대산 비룡폭포 인근에서 60대 남성 A씨가 20m 계곡으로 추락했다고 밝혔다.
소방당국은 구조견과 드론 등을 투입해 A씨를 구조했지만 숨진 상태였다.
A씨는 산악회 일행들과 산행을 하다 20m 아래 계곡으로 추락한 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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