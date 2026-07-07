2027년 충남미술관 기대감 ‘쑥’…사전 프로젝트 확대

세줄 요약 충남도는 내년 개관하는 충남미술관을 앞두고 사전 프로젝트를 확대했다. 도내 11개 공사립미술관이 참여하는 미술주간과 아트맵, 스탬프 투어를 운영하고, 공공미술관 협력전시와 체험교육, 강연 등으로 도민과 관광객의 접근성을 높일 계획이다. 충남미술관 개관 앞두고 사전 프로젝트 확대

도내 11개 미술관 참여한 충남미술주간 운영

협력전시·체험교육·강연으로 접점 확대

이미지 확대 충남 미술관 정보를 한눈에 확인할 수 있는 ‘아트맵’. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 미술관 정보를 한눈에 확인할 수 있는 ‘아트맵’. 도 제공

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충남도는 내년 충남미술관 개관을 앞두고 ‘충남미술관 사전 프로젝트’를 확대 운영한다고 7일 밝혔다.도에 따르면 7일부터 10월까지 도내 11개 공사립미술관이 참여하는 충남미술주간을 운영한다.도는 충남미술주간에 도내 미술관 정보를 한눈에 확인할 수 있는 ‘아트맵’을 통해 도민과 관광객의 미술관 접근성을 높일 계획이다.관람객은 참여 미술관 3곳 이상을 방문해 스탬프 투어를 완료하거나 충남미술관 공식 사회관계망서비스(SNS) 이벤트에 참여하면 기념품을 받는다.참여 미술관은 △천안시립미술관(천안) △고암이응노생가기념관(홍성) 등 공립미술관 2곳 △리각미술관(천안) △뮤지엄호두(천안) △임립미술관(공주) △모산조형미술관(보령) △당림미술관(아산) △서해미술관(서산) △순성미술관(당진) △아미미술관(당진) △수덕사 선미술관(예산) 등 사립미술관 9곳이다.올해 처음 추진하는 공공미술관 협력 전시는 충남미술관과 천안시립미술관, 고암이응노생가기념관이 함께한다. 기관 간 협력을 통해 충남 현대미술의 흐름과 지역 미술의 가치를 재조명한다.다음 달까지 운영하는 체험교육 프로그램 ‘2026 감각으로 짓는 충남미술관’은 충남미술관 건축적 특징을 이해하고 참가자가 자신만의 상상력을 더해 미술관을 직접 구현해 보는 체험형 교육으로, 지난해보다 내용과 운영을 한층 내실화했다.이밖에 도는 충남미술관-강연(CAM-Lecture) 프로그램과 충남도서관 독서대전 연계 홍보관 운영 등 다양한 프로그램으로 도민과의 접점을 지속 확대할 계획이다.김장언 도 미술관개관준비단장은 “내년 개관하는 충남미술관이 도민과 함께 성장하는 열린 미술관으로 자리매김할 수 있도록 다양한 사업을 꾸준히 발굴하겠다”고 말했다.