“고사리육개장 맛에 놀랐다”… ‘고독한 미식가’ 마츠시게 유타카, 제주 매력에 흠뻑

세줄 요약 드라마 ‘고독한 미식가’의 배우 마츠시게 유타카가 제주 고사리육개장과 친환경 식재료에 감탄했다. 제주도와 관광공사는 RKB 마이니치방송과 특집 프로그램을 제작해 자연·미식·웰니스 매력을 일본 시청자에게 소개했다. 마츠시게 유타카, 제주 고사리육개장에 감탄

제주 자연·미식·웰니스 특집 프로그램 제작

일본 시청자 대상 제주 관광 매력 집중 소개

이미지 확대 일본 드라마 ‘고독한 미식가’로 한국인들에게도 친숙한 배우 마츠시게 유타카가 제주 성산일출봉을 손에 담는 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본 드라마 ‘고독한 미식가’로 한국인들에게도 친숙한 배우 마츠시게 유타카가 제주 성산일출봉을 손에 담는 모습. 제주도 제공

이미지 확대 제주바다를 카메라 담는 유명 진행자이자 배우로 활발히 활동 중인 이게타 히로에. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주바다를 카메라 담는 유명 진행자이자 배우로 활발히 활동 중인 이게타 히로에. 제주도 제공

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“제주도 고사리육개장 맛에 놀랐어요. 청정 산해진미가 풍부해 제주에 자주 방문하고 싶어요.”일본 드라마 ‘고독한 미식가’에서 혼자서도 행복한 한 끼의 미학을 보여준 배우 마츠시게 유타카가 제주의 맛과 풍경에 흠뻑 빠졌다.제주도와 한국관광공사 후쿠오카지사, 제주관광공사는 일본 대표 방송사인 RKB 마이니치방송과 함께 제주의 자연과 미식, 웰니스 관광을 소개하는 1시간 분량의 특집 프로그램을 제작했다고 15일 밝혔다.1951년 개국한 큐슈 최초의 민영 방송사인 RKB 마이니치방송은 일본 TBS 계열 방송사로, 큐슈 지역에서 높은 영향력을 가진 매체다. 이번 방송에는 후쿠오카 출신 유명 연예인들이 출연해 제주 여행의 매력을 보다 친근하게 전달한다.특히 제주를 지난 2007년 유네스코 세계자연유산으로 등재된 신비로운 숲과 산, 에머랄드그린 빛 바다가 어우러진 고품격 힐링의 섬으로 집중 조명한다.아울러 후쿠오카에서 제주까지 한 시간이면 닿는 지리적 이점을 살려 현재 서울에 편중된 일본인 관광객의 시선을 ‘제주’로 전환한다는 전략이다.유타카씨는 지난 4월 24일부터 5월 2일까지 성산일출봉과 서귀포 치유의숲 등 제주 곳곳 촬영을 통해 제주의 자연 속에서 즐기는 ‘슬로 트래블’의 가치를 소개한다. 특히 제주에서만 맛볼 수 있는 청정 자연 속의 미식을 주제로 현지 시청자들에게 신선한 매력을 선사할 것으로 기대된다.그는 “육류와 채소를 비롯한 제주의 친환경 식재료가 다채로울 뿐 아니라 맛도 훌륭해 무척 놀랐다”며 제주의 독보적인 미식문화에 찬사를 보냈다. 멍때리기대회로 유명해진 서귀포 치유의숲에서는 차롱도시락을 직접 즐기고 아름다운 숲길을 산책하며 힐링의 시간도 가진 것으로 알려졌다.또한 유명 진행자이자 배우로 활발히 활동 중인 이게타 히로에는 에메랄드빛 바다와 감성 카페를 배경으로 한 체험형 여행 코스를 소개하며 젊은 세대가 선호하는 제주 여행의 매력을 담아냈다.촬영 현장을 찾은 김양보 도 관광교류국장은 “이번 특집방송은 제주가 가진 고품격 웰니스 관광 자원의 진면목을 일본 시청자들에게 생생하게 전달하는 계기가 될 것”이라며 “서울 중심의 방한 관광 흐름을 제주로 확장해 큐슈 지역 관광객 유치에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.이번 프로그램은 오는 17일 일본 현지에서 첫 방송되며, 이후 RKB 마이니치방송 뉴스 공식 유튜브 채널을 통해 전 세계 시청자들에게 공개된다.