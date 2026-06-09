천안시, 전주 한옥마을서 ‘K-컬처 박람회’ 알린다

세줄 요약 천안시가 12일 전주 한옥마을 전주대사습청에서 2026 천안 K-컬처 박람회 미리보기 팝업 투어를 연다. 외국인 관광객이 많은 곳을 골라 시립무용단 전통공연과 SNS 팔로우 이벤트를 진행하고, 9월 2일 독립기념관 본행사도 함께 알린다. 전주 한옥마을서 박람회 미리보기 팝업 투어 개최

시립무용단 전통공연과 SNS 팔로우 이벤트 진행

9월 2일 독립기념관 본 박람회 개막 예고

이미지 확대 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’를 홍보하기 위한 주제공연이 펼쳐지고 있다. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’를 홍보하기 위한 주제공연이 펼쳐지고 있다. 천안시 제공

이미지 확대 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’ 포스터. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’ 포스터. 천안시 제공

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충남 천안시는 12일 전주 한옥마을 전주대사습청에서 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’ 미리보기 홍보 팝업 투어를 개최한다고 9일 밝혔다.시는 외국인 자유여행객이 많이 찾는 전주 한옥마을을 홍보 장소로 선정했다.현장에서는 천안시립무용단이 ‘K-컬처, 세상을 품다’를 주제로 공연을 펼친다. 강강술래·한량무·죽방울놀이 등 전통 공연이 1시간 동안 진행된다.시는 박람회 공식 누리소통망(SNS)을 팔로우하면 K-디저트 약과를 증정하는 이벤트를 운영한다.시 관계자는 “이번 행사는 서울 북촌, 대전 한화이글스 홈구장 등에 이은 여섯 번째 팝업 투어”라며 “9월 2일 천안 독립기념관에서 열리는 본 박람회에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.9월 2일부터 6일까지 5일간 천안 독립기념관에서 열리는 ‘천안 K-컬처 박람회’는 K-팝 공연, K-푸드 체험, K-콘텐츠 등을 한자리에서 즐길 수 있도록 구성된다.