세줄 요약 충남역사문화연구원은 일본 이와쿠니시에 사는 수집가 미야타 이즈미씨와 나카하라 쿠니오씨로부터 한국 문화유산 173점을 기증받았다. 미야타씨는 서화·도자·전적·고문서 등 56점을, 나카하라씨는 서화 5점을 더해 뜻을 보탰다. 연구원은 보존처리와 정밀조사 뒤 특별 순회전시로 공개할 예정이다. 일본인 수집가 2명, 충남 문화유산 173점 기증

미야타씨 56점·나카하라씨 5점 추가 기증

보존처리 뒤 하반기 특별 순회전시 공개 예정

이미지 확대 일본인 수집가들이 무상으로 기증한 173점의 한국 문화유산. 충남역사문화연구원 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본인 수집가들이 무상으로 기증한 173점의 한국 문화유산. 충남역사문화연구원 제공

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“문화유산은 제자리에서 함께 나눌 때 비로소 빛납니다.”충남역사문화연구원(원장 장기승)은 일본 야마구치현 이와쿠니시에 거주하는 일본인 수집가 미야타 이즈미씨와 나카하라 쿠니오씨로부터 문화유산 173점을 무상으로 기증받았다고 8일 밝혔다.미야타씨는 전 이와쿠니 역사자료관장이다. 그는 2025년 12월 분청사기를 비롯한 한국 문화유산 41점을 연구원에 기증했다.이번에 그가 기증한 한국 문화유산은 56점이다. 조선 후기부터 일제강점기에 제작된 서화·도자·전적·고문서 등 다양한 분야를 아우르고 있다.기증자는 이들 대부분이 19세기 말 조선으로 건너와 청일전쟁에 참전하고 일본공사관 호위무관으로 활동한 히가시 이와오의 소장품에서 전래된 것이라고 소개했다.미야타씨의 이번 기증은 또 다른 소장자의 고귀한 동참으로 이어졌다. 같은 이와쿠니시에 거주하는 나카하라씨가 소식을 듣고 소장하던 한국 관련 서화 5점을 함께 기증했다.장기승 원장은 “해외 민간 수집가의 자발적 기증이 현지 지역사회에서 확산된 국외 소재 문화유산 환수의 모범 사례”라며 “반출된 우리 문화유산의 귀환을 지속적으로 추진하고, 이를 전시·교육·연구 콘텐츠로 적극 활용하겠다”고 말했다.연구원은 미야타씨와 나카하라씨가 지난해부터 기증한 총 214점의 유물에 대한 보존처리와 정밀조사를 거쳐, 올해 하반기 특별 순회전시회를 통해 일반인에게 공개할 예정이다.