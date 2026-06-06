새에덴교회, 美 버지니아·워싱턴DC서 한국전 참전용사 위한 보훈 행사

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세줄 요약 새에덴교회가 미국 버지니아주와 워싱턴DC에서 한국전 참전용사와 가족을 위한 보훈 행사를 열었다. 20년째 이어온 행사로, 정부 지원 없이 교회 예산만으로 한국과 미국을 오가며 참전용사 7700여명을 초청해 왔다. 소강석 목사는 희생에 감사하며 평화의 징검다리가 되길 바란다고 했다. 버지니아·워싱턴DC서 한국전 참전용사 보훈 행사 개최

새에덴교회, 20년째 자체 예산으로 감사 행사 진행

참전용사·유족 눈물 속 헌화와 추모식 이어짐

이미지 확대 새에덴교회가 미국 버지니아주 레스턴시에서 연 ‘2026 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에 참여한 노병들이 미국 국가가 울리자 일제히 일어서 거수경례를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 새에덴교회가 미국 버지니아주 레스턴시에서 연 ‘2026 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에 참여한 노병들이 미국 국가가 울리자 일제히 일어서 거수경례를 하고 있다.

이미지 확대 미국 한국전참전용사회 회장을 지낸 폴 H. 커닝햄 목사가 상기된 표정으로 6.25 전쟁 당시 상황을 이야기하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 미국 한국전참전용사회 회장을 지낸 폴 H. 커닝햄 목사가 상기된 표정으로 6.25 전쟁 당시 상황을 이야기하고 있다.

이미지 확대 미 해병대 일원으로 6.25전쟁에 참전한 글렌 A. 갈테리 목사가 부인의 사랑 담긴 시선을 받으며 당시를 회고하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 미 해병대 일원으로 6.25전쟁에 참전한 글렌 A. 갈테리 목사가 부인의 사랑 담긴 시선을 받으며 당시를 회고하고 있다.

이미지 확대 미국 버지니아주 레스턴시에서 5일(현지 시간) 열린 ‘2026 새에덴교회 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에서 소강석 새에덴교회 담임목사가 환영사를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 미국 버지니아주 레스턴시에서 5일(현지 시간) 열린 ‘2026 새에덴교회 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에서 소강석 새에덴교회 담임목사가 환영사를 하고 있다.

이미지 확대 소강석(연단 오른쪽에서 두 번째) 목사가 참전용사들을 향해 큰절을 올리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 소강석(연단 오른쪽에서 두 번째) 목사가 참전용사들을 향해 큰절을 올리고 있다.

이미지 확대 행사에 참여한 한 노부인이 6.25 전쟁 때 잃은 가족의 사진을 꼭 붙잡고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 행사에 참여한 한 노부인이 6.25 전쟁 때 잃은 가족의 사진을 꼭 붙잡고 있다.

이미지 확대 소강석(왼쪽 세 번째) 새에덴교회 담임복사가 5일 미국 버지니아주 레스턴시에서 열린 ‘2026 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에서 참전용사들의 손을 잡고 아리랑을 합창하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 소강석(왼쪽 세 번째) 새에덴교회 담임복사가 5일 미국 버지니아주 레스턴시에서 열린 ‘2026 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에서 참전용사들의 손을 잡고 아리랑을 합창하고 있다.

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“누군가 (한국전쟁) 당시 목숨을 걸고 싸울 만한 가치가 있었느냐고 묻는다면, 영영 돌아오지 못한 전우들을 생각하더라도 나는 감히 ‘그럴 만한 가치가 있었다’고 말할 겁니다.”-폴 H. 커닝햄(96·전 미국 한국전참전용사회 회장·한국전쟁 당시 참모상사)“무수히 많은 중공군을 죽인 뒤 그중 한 명의 소지품에서 아내와 아이 사진을 본 뒤 외상후스트레스장애(PTSD)가 찾아왔어요. (하느님이 보낸) 물방울 같은 온기가 날 감싼 이후 몇 년 만에 거울 속의 내 얼굴을 똑바로 볼 수 있었지요.”-글렌 A. 갈테리(97·목사·한국전쟁 당시 해병대 상병)경기 용인시 새에덴교회가 한국전쟁 참전용사와 그 가족을 위해 주최한 보훈 행사가 5일과 6일(현지 시간) 이틀간 미국 버지니아주와 워싱턴DC에서 열렸다. 올해 20년째이자 한국전쟁에 몸을 바친 미국의 영웅들을 기리는 현지 마지막 행사다.첫날 행사는 5일 워싱턴DC 인근 버지니아주 레스턴시의 한 호텔에서 열렸다. 1부 기념식과 2부 만찬의 순서로 진행된 행사의 분위기는 시종 애틋했다. 참전 군인들은 죽은 동료에 대한 미안함, 살아있는 것에 대한 감사함 등이 교차하는 듯 곳곳에서 눈시울을 붉히는 모습이었다.1950년 포로가 된 이후 생사 미확인 상태(MIA)인 의무병 윌리엄 C. 브래들리의 조카 로빈 피아신은 “만약 삼촌이 살아계셔서 내가 새에덴교회 초청으로 한국을 방문해 본 것들을 직접 보셨다면, 전쟁의 잿더미 속에서 이룩한 이 아름다운 발전과 훌륭한 경제 성장, 그리고 여전히 감사를 잊지 않는 한국인들의 모습을 보셨다면, 정말 기뻐하셨을 것”이라며 눈물을 훔쳤다.새에덴교회가 한국과 미국의 한국전 참전용사 보훈 행사를 진행한 건 올해가 햇수로 20년째다. 소강석(64) 담임목사가 2007년 미 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)를 방문할 당시 리딕 N. 제임스라는 참전용사의 한국 초청 요청을 받은 것이 동기가 됐다. 이후 정부 지원 없이 교회 자체 예산으로만 한국과 미국을 번갈아 가며 매년 한국전쟁 보훈 행사를 진행해 왔다. 그동안 국내외 행사에 초청된 참전용사는 7700여명에 달하고, 총 100억원 이상의 예산이 소요됐다.소 목사는 환영사를 통해 “낯선 사람들, 낯선 나라를 위해 흘린 미국 참전용사의 피와 땀 덕에 한국이 오늘의 축복과 번영을 누릴 수 있는 것”이라며 “오늘 이 자리가 한반도에서 다시는 전쟁의 비극이 일어나지 않도록 하는 사랑과 평화의 징검다리가 되기를 소망한다”고 밝혔다. 그는 이어 연단에서 참전용사들을 향해 한국식 큰절을 올리기도 했다.이재명 대통령도 축사를 통해 “국민주권정부는 국가를 위한 참전용사 여러분의 헌신을 결코 잊지 않겠다”며 “여러분의 특별한 희생에 특별한 보상이 이루어질 수 있도록 최고의 예우를 다하겠다”고 밝혔다. 이어 “영웅들이 지켜낸 평화와 번영의 대한민국을 자라나는 미래 세대가 온전히 계승해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 강조했다.이번 행사에는 미군 참전용사 42명과 가족 42명, 한인 참전용사 12명과 가족 12명 등 170여명이 참석했다. 6일 오전 10시에는 워싱턴DC의 한국전 참전용사 기념공원과 한국전 전사자 추모의 벽에서 헌화식이 거행됐다. 소 목사와 참전용사, 전몰장병 유족 등 100여명이 참석해 희생자를 추모했다. 소 목사는 “참전용사들이 대부분 90세 이상 고령이어서 지금처럼 한 자리에 초청해 대규모 행사를 벌이는 건 이번이 사실상 마지막”이라며 “한국의 보훈 행사는 현재처럼 진행하되 외국의 경우 도시별로 참전용사를 찾아가는 소규모 행사 등 후속 방안을 찾겠다”고 밝혔다.