샤워 ‘몇 분’이면 적당할까?…英전문가 “3분, 머리 감아도 5분이면 끝”

세줄 요약 영국 서리대 환경과학자는 몸만 씻는 샤워는 3분, 머리까지 감아도 5분이면 충분하다고 했다. 샴푸는 한 번만 쓰고 수도꼭지를 잠그면 물과 시간을 아낄 수 있다고 조언했다. 샤워 타이머를 쓰면 시간도 줄어든다고 했다. 몸만 씻는 샤워 3분, 머리 감아도 5분 권고

샴푸 한 번, 수도꼭지 잠금으로 물 절약 강조

타이머 활용과 주말 샤워 단축이 효과적

이미지 확대 물을 아끼려면 샤워 시간을 4분 이하로 줄이라는 전문가 조언이 나왔다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 물을 아끼려면 샤워 시간을 4분 이하로 줄이라는 전문가 조언이 나왔다. 123rf

이미지 확대 샴푸로 머리를 감는 모습. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 샴푸로 머리를 감는 모습. 123rf

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샤워는 몸만 씻을 경우 3분이면 충분하고 머리까지 감아도 5분이면 넉넉하다는 전문가의 조언이 나왔다.5일(현지시간) 데일리메일에 따르면 영국 서리대학교의 환경과학자 파블로 페레이라-도엘 박사는 몸만 씻는 샤워라면 3분이면 충분하다고 밝혔다.그는 데일리메일과의 인터뷰에서 “몸만 씻는 샤워라면 3분을 목표로 잡는 것이 적당하고, 머리까지 감는다면 2분을 더하면 된다”고 설명했다.비누칠할 때 수도꼭지를 잠근다면 몸을 씻어낼 때 1분, 샴푸에 2분, 린스는 3분으로도 충분하다는 설명이다.현실은 이와 거리가 멀다. 여러 연구에서 샤워 시간이 10분을 넘기는 경우가 흔하며 심지어 40분 가까이 샤워하는 사람도 있는 것으로 나타났다.페레이라-도엘 박사는 사람들이 샤워를 오래 하는 이유에 대해 “대부분 샤워의 목적이 단순히 청결에만 있지 않기 때문”이라고 설명했다.그는 “조사 대상 샤워 10건 중 4건 이상은 위생과 무관한 이유로 진행됐다”며 “피로를 풀거나 휴식을 취하고 추운 아침에 몸을 녹이기 위한 목적이 컸다”고 말했다.이어 “샤워를 이런 용도로 이용할 때는 샤워 시간을 의식적으로 정해두고 씻는 사람이 거의 없다”고 덧붙였다.아침 샤워는 대체로 짧은 편이다. 외출 준비 등으로 마음이 급하기 때문이다.반면 시간에 쫓기지 않는 저녁이나 주말 샤워는 길어지는 경향이 있다. 수압이 약할 때도 샤워 시간이 늘어날 수 있는데, 약한 물줄기 때문에 제대로 헹궈졌다는 느낌을 받으려고 더 오래 씻기 때문이라고 그는 덧붙였다.보통 샤워할 때는 분당 6~15ℓ의 물이 소모되며 사람들은 통상 6분에서 10분 동안 샤워를 하는 것으로 알려져 있다. 한 번 샤워할 때 최대 150ℓ의 물을 쓰는 셈이다. 지구온난화로 심화하는 가뭄과 물 부족 현상이 갈수록 심해지는 만큼, 샤워 시간을 줄여 물을 아껴야 한다는 목소리도 커지고 있다.페레이라-도엘 박사는 “샴푸는 두 번 하지 말고 한 번만 하라”며 “샴푸를 두 번씩 하는 사람 대부분은 필요해서가 아니라 습관적으로 하는 것”이라고 지적했다.그는 또한 샴푸를 적게 쓰라고 권했다. 샴푸를 과도하게 사용하면 거품이 많이 생기고, 그만큼 헹구는 시간도 늘어나기 때문이다.샤워 중 남은 시간을 보여주는 타이머 장치도 샤워 시간을 줄이는 데 효과적이라고 설명했다. 한 연구에서는 샤워 타이머를 설치하는 것만으로도 샤워 시간이 26% 줄어드는 효과가 나타났다.아울러 평일 샤워 시간을 몇 초씩 줄이려 애쓰기보다는 주말처럼 유난히 길어지는 샤워 시간부터 집중적으로 단축하는 편이 효과적이라고 조언했다.영국 스완지대학교의 환경심리학자 이언 워커 교수는 ‘렛츠 세이브 워터’ 캠페인을 통해 샤워 시간을 4분 이하로 줄여보라고 권장한다.그는 데일리메일과의 인터뷰에서 “실제 샤워 7만건을 측정해 보니 평균 샤워 시간이 4분보다 훨씬 길게 나타났다”며 “사람마다 샤워 시간의 편차가 매우 크다는 점이 흥미로웠다”고 전했다.