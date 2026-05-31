“이야!!” “7시” 일베 의혹에…아이딧 김민재 “특정 의도 없었다”

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세줄 요약 신인 그룹 아이딧 김민재가 거꾸로 촬영한 영상과 ‘이야’라는 표현, 19시 표기 등을 두고 일베 의혹에 휩싸였다. 소속사 스타쉽은 촬영 방향 혼동과 편집 과정의 반전 처리였을 뿐 특정 의도는 없었다고 설명했다. 김민재, 거꾸로 촬영 영상·표현 논란

일베 의혹 확산, 온라인 해석 번져

스타쉽, 특정 의도 없었다고 해명

이미지 확대 그룹 아이딧(IDID)의 김민재가 15일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 ‘아이 디드 잇’(I did it) 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 아이딧(IDID)의 김민재가 15일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 ‘아이 디드 잇’(I did it) 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스

이미지 확대 아이돌 그룹 아이딧의 멤버 김민재가 게시한 영상 일부. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 아이돌 그룹 아이딧의 멤버 김민재가 게시한 영상 일부. 엑스 캡처

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신인 그룹 아이딧(IDID) 멤버 김민재가 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트 저장소’(일베) 이용 의혹에 휩싸인 가운데 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 “특정한 의도는 없었다”고 해명했다.31일 가요계에 따르면 김민재는 최근 일상 공유 플랫폼 셋로그를 통해 브이로그 콘텐츠를 공개했다. 해당 영상은 거꾸로 촬영된 상태로 업로드됐으며, 영상에는 ‘19:00’과 ‘무대 끝’ 등의 문구가 삽입됐다.또 김민재는 팬 플랫폼 베리즈에 “이야!!(기분 좋다는 뜻)”라는 글을 남기기도 했다.이후 온라인상에서는 거꾸로 된 영상, 숫자 ‘7’이 포함된 시간 표기, ‘이야’라는 표현 등이 일베에서 고(故) 노무현 전 대통령을 비하하거나 조롱하는 의미로 사용되는 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.논란이 확산되자 스타쉽엔터테인먼트는 이날 공식 입장을 내고 “현재 온라인상에서 제기되는 특정 의혹은 사실이 아니며 어떠한 의도 또한 없었다”고 밝혔다.소속사는 셋로그 영상에 대해 “김민재가 새로운 촬영 방식에 익숙하지 않은 상태에서 촬영 과정 중 방향을 혼동해 영상을 거꾸로 촬영한 채 담당 직원에게 전달했다”며 “재촬영 여부도 논의했지만 자연스러운 콘텐츠의 일부라고 판단해 그대로 사용했다”고 설명했다.이어 “영상 내 자막과 문구 역시 거꾸로 촬영된 영상 형식에 맞춰 편집 과정에서 반전 처리한 것일 뿐 특정 의미를 담은 것이 아니다”라며 “영상에 표기된 19시는 실제 무대가 종료된 시간”이라고 덧붙였다.팬 플랫폼에 남긴 ‘이야’라는 표현에 대해서도 “일반적으로 사용하는 감탄사”라며 “해당 표현이 특정 커뮤니티에서 사용되는 의미를 인지하지 못한 채 사용했다”고 해명했다.스타쉽은 “콘텐츠 제작 과정에서 세심하게 확인하지 못해 많은 분들께 오해와 불편을 드리게 된 점 사과드린다”며 “향후 콘텐츠 제작 및 업로드 전 과정에서 보다 면밀한 검수 절차를 진행해 유사한 오해가 발생하지 않도록 하겠다”고 밝혔다.