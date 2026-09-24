[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 일제히 하락 마감…나스닥 1% 넘게 내려

세줄 요약 23일 미국 증시는 대형 기술주와 반도체주 약세에 주요 지수가 모두 하락했다. 나스닥은 1.13%, S&P500은 0.75%, 다우는 0.68% 내렸고, 필라델피아 반도체지수도 1.23% 떨어졌다. VIX는 6% 넘게 올라 투자심리가 위축됐다. 기술주·반도체주 약세로 뉴욕증시 동반 하락

나스닥 1.13% 하락, S&P500·다우도 약세

VIX 상승, 시장 경계심 확대

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23일(현지시간) 미국 증시는 대형 기술주와 반도체주 전반의 약세 속에 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 2만6936.04로 전장보다 308.24포인트(-1.13%) 내렸고, 나스닥100은 3만470.29로 262.10포인트(-0.85%) 하락했다. S＆P500지수는 7706.03으로 58.61포인트(-0.75%), 다우존스30 산업평균지수는 5만1511.59로 352.10포인트(-0.68%) 각각 내렸다.장 초반 주요 지수는 일제히 고점을 형성한 뒤 낙폭을 키우며 마감했다. 다우존스는 장중 5만1846.81까지 올랐지만 5만1477.53까지 밀렸고, S＆P500은 7761.94에서 출발해 장중 저점 7694.89를 기록했다. 나스닥 종합도 2만7217.33까지 오른 뒤 2만6873.54까지 내려 기술주 중심의 매도 압력이 확인됐다.특히 반도체 업종의 약세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 1만2534.28로 155.55포인트(-1.23%) 하락했다. 나스닥 시가총액 상위 종목 가운데 엔비디아는 1.47% 내린 225.51달러, 브로드컴은 2.62% 하락한 354.99달러, AMD는 1.47% 내린 614.61달러, 마이크론 테크놀로지는 2.22% 하락한 1071.88달러로 거래를 마쳤다. SK하이닉스 ADR도 3.12% 밀렸고, 인텔 역시 1.02% 하락했다.빅테크 종목들의 흐름도 엇갈렸다. 애플은 0.80% 하락한 337.02달러, 아마존은 2.24% 내린 249.27달러로 마감했다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 3.80%, 3.58% 급락해 대형 기술주 가운데 낙폭이 컸다. 반면 마이크로소프트는 0.52% 오른 500.59달러, 메타는 1.02% 상승한 744.10달러를 기록했고, 테슬라도 0.32% 오른 380.12달러로 장을 마쳤다.뉴욕증시 상위 20종목에서는 업종별 차별화가 나타났다. 에너지주인 엑슨모빌 홀딩스는 1.59%, 셰브론은 1.53% 올라 강세를 보였다. 버크셔 해서웨이 클래스A와 클래스B도 각각 1.24%, 0.73% 상승했다. 반면 오라클은 3.11% 하락했고, 일라이 릴리는 1.64%, 머크는 1.88%, TSMC ADR은 1.20% 내리며 부진했다. 금융주 가운데 제이피모간체이스는 0.73%, 뱅크오브아메리카는 0.36% 하락했다.투자심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 15.18로 전장보다 0.97포인트(6.83%) 상승했다. 이는 이날 기술주와 성장주 중심의 하락세 속에 시장 경계심이 다소 높아졌음을 시사한다. 거래량은 S＆P500이 29억7739만4000주, 나스닥 종합이 14억4414만5000주, 다우존스가 4억2807만4000주로 집계됐다.이날 미국 증시는 기술주와 반도체주 조정이 지수 전반의 약세를 이끌었지만, 에너지와 일부 경기방어·가치주가 상대적으로 선방하며 낙폭을 일부 제한하는 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자