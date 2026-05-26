“머리 위 불을 끄듯 간절하게 정진하라”…조계종 성파 종정, 하안거 결제 법어

이미지 확대 조계종 종정인 성파 스님은 26일 하안거 결제를 앞두고 “머리 위 불을 끄듯 간절하게 정진하라”는 요지의 법어를 내렸다. 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 조계종 종정인 성파 스님은 26일 하안거 결제를 앞두고 “머리 위 불을 끄듯 간절하게 정진하라”는 요지의 법어를 내렸다. 연합뉴스.

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“참선대중은 마치 머리에 붙은 불을 끄듯이 간절한 마음으로 정진하라.”대한불교조계종 종정인 성파 스님이 오는 31일(음력 4월 15일) 하안거 결제를 앞두고 이사(수행승과 행정승을 함께 이르는 말)가 화합해 수행 정진할 것을 당부하는 법어를 내렸다.성파 스님은 ‘영산회상이 장엄하게 펼쳐졌도다’란 제목의 법어를 통해 “산문 출입을 삼가며 화두참선에 전념함은 본래 구족한 마음자리를 분명하게 보기 위함”이라며 “참선대중은 마치 머리에 붙은 불을 끄듯이 간절한 마음으로 정진해야 한다”고 밝혔다.이어 단월(시주와 보시하는 이) 등 외호대중에게는 “(참선자가) 수행에 부족함이 없도록 세심하게 살피고 보호할 것”을 강조했다. 수행자와 신도, 사찰 운영자 모두가 조화를 이뤄야 부처님의 가르침이 이 땅에서 영산회상처럼 장엄하게 펼쳐진다는 뜻이다.성파 스님은 또 “가랑비 간밤에 온 산에 내려 / 온갖 꽃 눈부시게 피었네 / 잔잔한 바람 먼 숲에서 불어오니 / 골짜기 가득 그윽한 향기 흩어지네”라는 게송을 들어 깨달음의 경지를 표현했다.안거는 동절기 3개월(음력 10월 보름에서 다음 해 정월 보름까지)과 하절기 3개월(음력 4월 보름에서 7월 보름까지) 동안 출가한 스님들이 한 곳에 모여 외출을 삼가고 참선 수행에 전념하는 것을 뜻한다.