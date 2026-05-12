롯데월드 부산, 16일 신규 어트랙션 ‘포비든캐슬’ 오픈

이미지 확대 롯데월드 어드벤처 부산의 신규 어트랙션인 ‘포비든 캐슬’. 롯데월드 제공. 닫기 이미지 확대 보기 롯데월드 어드벤처 부산의 신규 어트랙션인 ‘포비든 캐슬’. 롯데월드 제공.

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롯데월드 어드벤처 부산이 신규 어트랙션 ‘포비든 캐슬’을 오는 16일 오픈한다. 지난 4월 선보인 바이킹 ‘파이러츠 스윙십’에 이어 롯데월드 부산이 올해 두 번째로 공개하는 어트랙션이다.‘포비든 캐슬’은 미디어 기반의 체험형 어트랙션이다.길이 38m의 대형 커브드 스크린과 모션 시뮬레이터의 결합으로 완성됐다.스크린을 통해 공룡 섬 탐험의 여정이 시작되는 가운데, 차량 탑승물이 상하 이동, 회전 등의 모션으로 스크린 속 영상과 동기화한다. 거대한 공룡을 피해 차량이 급회전하는 아찔함, 그리고 충돌하는 순간의 충격까지 온몸으로 느끼는 압도적인 몰입감을 선사한다.이로써 롯데월드 부산의 어트랙션은 초창기 15종에서 지난해 18종, 올해 20종으로 늘게 됐다. 롯데월드 부산은 “조만간 롤러코스터도 도입해 강렬한 스릴을 원하는 고객들의 니즈에 부응할 것”이라고 밝혔다.