“초등생 등하굣길 안심하세요”…경기교육청, 아동보호구역 학교 56→327개

세줄 요약 경기도교육청이 초등학교 등·하교 안전을 높이기 위해 아동보호구역 지정을 크게 늘렸다. 2025년 11월 56교였던 지정 학교는 2026년 4월 327교로 약 6배 확대됐고, 부천·안산·고양은 모든 초등학교가 포함됐다. 아동보호구역 지정 학교 56교에서 327교로 확대

부천·안산·고양 관내 초등학교 전면 지정

CCTV·순찰 등 안전조치 병행 강화

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경기도교육청이 초등학교의 등·하교 안전 강화를 위해 추진하고 있는 ‘아동보호구역 지정’을 대폭 확대했다.도교육청이 초등학교 요청을 바탕으로 교육지원청, 관할 지자체와 아동보호구역 지정을 협력한 결과, 2025년 11월 기준 56교에서 2026년 4월 기준 327교로 약 6배 늘었다.특히 부천, 안산, 고양교육지원청 관내는 모든 초등학교가 아동보호구역으로 지정됐다.아동복지법 제32조에 따라 지정되는 ‘아동보호구역’은 학교 주변에서 발생할 수 있는 각종 범죄와 안전사고로부터 아동을 보호하는 구역으로, 학생의 안전한 등·하교 환경 조성에 중요한 역할을 한다.또 통합관제 시스템으로 연결된 폐쇄회로(CCTV) 설치와 범죄예방 순찰 등 안전조치도 병행돼 학생의 안전관리 수준을 한층 높일 수 있다.