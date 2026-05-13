안산 상록구 다세대 주택 불…1명 사망·3명 부상

세줄 요약 경기 안산시 상록구의 3층짜리 다세대 주택 1층에서 새벽 화재가 발생해 40대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 주민들은 대피했지만 일부는 중화상과 연기 흡입 피해를 입었고, 경찰과 소방은 정확한 원인을 조사 중이다. 안산 상록구 다세대 주택 1층 화재 발생

40대 여성 1명 사망, 주민 3명 부상

경찰·소방, 정확한 화재 원인 조사 중

이미지 확대 안산 상록 다세대 주택 화재 현장. 안산소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 안산 상록 다세대 주택 화재 현장. 안산소방서 제공

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경기 안산시 상록구의 한 다세대 주택에서 불이 나 1명이 숨지고, 3명이 다쳤다.경찰과 소방당국 등에 따르면 13일 새벽 0시 30분쯤 안산시 상록구 3층짜리 다세대 주택 1층에서 화재가 발생했다.이 불로 40대 여성 A씨가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다. A씨는 불이 시작된 1층 세대에 살고 있는 것으로 파악됐다.60대 남성 B씨는 대피하는 도중 중화상을 입었고, 다른 주민 60대 남성 C씨와 80대 여성 D씨도 다리 통증과 연기를 마셔 치료받고 있다.불이 난 다가구주택은 연면적 500㎡의 3층 건물로, 총 10가구가 살고 있는 것으로 알려졌다.경찰과 소방은 구체적인 화재 원인을 조사 중이다.