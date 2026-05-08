생명 소중함 일깨우는 헌혈 릴레이…하나님의 교회, 1905차 헌혈 행사

이미지 확대 헌혈하고 있는 성도들 모습. 하나님의 교회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 헌혈하고 있는 성도들 모습. 하나님의 교회 제공.

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하나님의교회 세계복음선교협회가 생명의 소중함을 일깨우는 헌혈 릴레이 행사를 펼쳤다. 교회는 “7일 경기 성남시 판교성전에서 진행된 ‘전 세계 유월절사랑 생명사랑 1905차 헌혈릴레이’에 성남 일대 신자와 이들의 가족, 이웃 등 550여명이 참여했다”며 “올해 경기도에서만 평택, 수원, 양주, 용인에 이어 5번째 진행된 행사”라고 8일 밝혔다.헌혈 행사는 교회 내부와 대한적십자사 서울남부혈액원에서 제공한 5대의 버스에서 진행됐다. 교회 측은 “2005년 한국을 시작으로 20년 넘게 진행된 헌혈릴레이는 68개국으로 확산하며 국경을 초월한 생명 나눔의 장이 되고 있다”며 “3월까지 31만 5000여명이 참여한 가운데 1744회 개최됐으며, 13만 6000여명이 혈액을 나눴다”고 설명했다. 이어 “한번의 헌혈로 3명의 생명을 구할 수 있는 헌혈의 특성상 40만여명을 살린 효과를 거둔 셈”이라며 “올해도 국내는 물론 미국, 인도, 브라질, 호주 등 여러 나라에서 헌혈릴레이를 진행 중”이라고 덧붙였다.