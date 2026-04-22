호반호텔앤리조트, 태안 국제원예치유박람회 참가… 패키지·할인권 선봬

이미지 확대 꽃지해수욕장의 수려한 경관을 품은 아일랜드 리솜의 전경. 호반호텔앤리조트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 꽃지해수욕장의 수려한 경관을 품은 아일랜드 리솜의 전경. 호반호텔앤리조트 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반호텔앤리조트(대표이사 이정호)가 25일부터 다음 달 24일까지 30일간 충남 태안군에서 열리는 ‘국제원예치유박람회’에 공식 참가해 홍보 부스를 운영하고 다양한 할인 프로모션을 진행한다.호반호텔앤리조트는 박람회 기간 내내 현장 부스를 운영하며 전문 상담 인력을 배치할 계획이다. 방문객은 현장에서 리솜리조트 투숙 예약 상담을 받을 수 있으며, 럭키드로우·스톱워치 게임 등 참여형 이벤트를 통해 스파권과 부대시설 할인권 등 경품도 받을 수 있다.아일랜드 리솜(충남 태안)은 박람회와 리조트 숙박을 한 번에 즐길 수 있는 ‘가든 힐링 패키지’를 내놓는다. 객실 1박과 조식 2인, 박람회 입장권 2매를 묶은 상품이다. 박람회 입장권을 제시하면 리조트 내 오아식스 스파 50%, 사우나 30%, 직영 레스토랑 10% 할인 혜택도 받을 수 있다.스플라스 리솜(충남 예산)은 박람회 현장 부스에서만 살 수 있는 워터파크 특별 할인권을 선보인다. 커플권과 패밀리권으로 구성되며 최대 47% 할인이 적용된다.호반호텔앤리조트 관계자는 “자연이 주는 정서적 회복과 리조트에서의 온전한 휴식은 치유라는 본질에서 하나로 이어진다”며 “이번 박람회를 통해 더 많은 분들이 리솜리조트가 제안하는 진정한 쉼을 경험하길 바란다”고 밝혔다.