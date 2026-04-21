K-드라마 논산 ‘선샤인랜드’, 관광지로 재탄생

이미지 확대 논산 타임스케이프경성 조감도. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 논산 타임스케이프경성 조감도. 도 제공

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충남 논산 선샤인랜드가 케이(K)-드라마와 근대 역사가 융합된 대한민국 대표 타임 스케이프 체험 관광지로 재탄생한다.21일 도에 따르면 국토교통부 민관상생 투자협약사업 공모에서 ‘논산 타임 스케이프<경성> 조성사업’이 선정됐다.이번 공모는 민간이 주도하고 공공이 지원하는 협력형 정책으로 생활인구 유입 및 지역 활성화 도모가 목표다.도와 논산시는 SBS A＆T, 건양대학교와 함께 총 120억원(국비 50억원, 도비 10억원, 시비 40억원, 민간 20억원)을 투입해 몰입형 체험 플랫폼을 구축할 계획이다.이곳에는 △경성역 시간여행, 리얼월드 프로그램, 소품 대여 및 특산물 판매장 △희원 몰입형 공연 공간 △고스트파크 등이 조성될 예정이다.소명수 도 균형발전국장은 “민·관·학 협업을 통해 선샤인랜드를 시대적 배경을 기반으로 한 대표적인 관광지로 재창조해 충남 최고의 관광 거점을 만들겠다”고 말했다.