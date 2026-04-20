“전화 안 받아 걱정”…‘건강 악화설’ 최불암, 1년 만에 전해진 근황

MBC ‘파하, 최불암입니다’ 2부작 방송

이미지 확대 배우 최불암이 다큐멘터리로 근황을 알린다. MBC 제공 닫기 이미지 확대 보기 배우 최불암이 다큐멘터리로 근황을 알린다. MBC 제공

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건강 악화설로 대중의 우려를 샀던 배우 최불암이 다큐멘터리로 근황을 알린다.MBC는 최불암의 특집 다큐멘터리 ‘파하, 최불암입니다’를 다음 달 5일과 12일 오후 9시에 방송한다고 20일 밝혔다.‘파하, 최불암입니다’는 최불암의 삶과 연기 세계를 플레이리스트로 구성해 DJ의 진행과 음악으로 되짚는 라디오 형식의 다큐멘터리다.과거 인터뷰와 강연 등에서 “연기자는 광대”라고 광대 정신을 강조해 온 최불암은 “오랜 시간 저를 사랑해 주신 시청자 여러분께 감사의 마음을 전하고 싶다. 그게 광대의 마음”이라며 다큐멘터리를 선보이는 이유를 전했다.방송에서는 최불암의 근황도 공개된다. 그는 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년간 진행하던 KBS 1TV 시사교양 프로그램 ‘한국인의 밥상’에서 하차하고 1년간 대중에 모습을 드러내지 않았다.여기에 최근 배우 백일섭이 방송을 통해 “(최)불암이 형도 요즘 연락이 없고 전화도 안 받으신다. 꼬치꼬치 물어볼 수도 없어 답답하고 걱정되는 마음”이라고 하는 등 후배 배우들이 최불암의 건강을 우려하는 발언을 잇달아 하면서 건강 이상설이 불거졌다.다만 최불암의 아들 최모씨는 지난달 언론을 통해 “걷는 게 힘들어지시다 보니 수술 후 재활 치료를 받았다. 조만간 (병원에서) 나오실 예정”이라며 “재활 치료를 하며 회복하고 계신다”고 밝혔다.1940년생인 최불암은 1959년 연극 ‘햄릿’으로 데뷔한 뒤 1965년 국립극단 단원으로 활동하며 본격적인 연기 활동을 시작했다.TV 드라마에서 활약한 것은 1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 6기 탤런트로 뽑혀 드라마 ‘수양대군’에서 김종서 역할로 출연하면서부터다. 2년 뒤 MBC로 소속을 옮긴 그는 국내 대표 장수 드라마 ‘수사반장’의 박영한 반장, ‘전원일기’의 양촌리 김 회장 역으로 전국적인 인기를 얻으며 국민배우로 자리매김했다.연기뿐 아니라 시사교양 프로그램 진행자로도 오래 활동했다. 1999년부터 2008년까지 KBS ‘좋은나라 운동본부’를 진행했고, 2011년부터 지난해 3월까지 ‘한국인의 밥상’을 이끌었다.