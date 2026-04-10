의정부서 ‘빌리그래함전도대회’…5만 명 운집 목표

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이미지 확대 2026 의정부 빌리그래함 전도대회 준비위원회 관계자들이 대회 성공을 다짐하고 있다. 의정부시기독교연합회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 2026 의정부 빌리그래함 전도대회 준비위원회 관계자들이 대회 성공을 다짐하고 있다. 의정부시기독교연합회 제공.

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5월 17일 경기 의정부시 종합운동장에서 대규모 기독교 복음축제가 열린다.의정부시기독교연합회가 주최하고 2026의정부빌리그래함전도대회준비위원회와 빌리그래함전도협회가 주관하는 이번 대회는 “그리스도의 복음은 장벽을 넘어 열방으로”를 주제로 오후 3시 의정부종합운동장에서 진행된다. 의정부와 경기북부, 수도권 및 전국에서 목회자·성도·다문화 가족 등 5만 명 참석이 목표다.주강사는 세계적인 복음전도자 고 빌리 그래함 목사의 손자인 윌 그래함 목사가 맡는다. 찬양팀 아이자야 61과 타야, 헤리티지 매스콰이어, 극동방송 어린이합창단 등이 참여해 전 세대가 함께하는 전도 축제의 장을 꾸민다.대회장인 이정재 목사는 “1973년 5월 여의도 광장에서 연인원 320만 명 이상이 모였던 그 감동을 53년 만에 의정부에서 재현할 것”이라고 밝혔다. 준비위원회 현경만 사무총장은 “이번 대회는 경기 북부가 한국은 물론 세계적인 복음의 발원지가 되어 한국교회를 깨우고 열방으로 나아가는 계기가 될 것”이라고 강조했다.