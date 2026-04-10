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“풍류는 한국사상의 시원이자 민족 고유의 영성”…한국풍류학회 창립 대회

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-04-10 10:03
수정 2026-04-10 10:03
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유동식 교수가 생전에 그린 풍류도 그림. 우리 전통의 얼과 통하는 풍류신학을 형상화했다. 온라인 갈무리.
유동식 교수가 생전에 그린 풍류도 그림. 우리 전통의 얼과 통하는 풍류신학을 형상화했다. 온라인 갈무리.


한국의 풍류 사상을 학문으로 정립하고 확산하기 위한 ‘한국풍류학회’가 10일 공식 출범했다. 풍류학회는 이날 서울 서대문구 연세대 루스채플 원일한홀에서 총회를 열고 창립 절차를 마쳤다. 초대 회장엔 손원영 서울기독대 교수가 선출됐다.

풍류학회는 소금 유동식(1922~2022) 전 연세대 교수의 ‘풍류도’를 계승하는 단체다. 풍류도는 무교(무속신앙)를 기반으로 유불선을 통합한 우리 고유의 신학사상이다. 종교 간 경계를 허물고 학문과 예술을 하나로 통전(모든 진리를 통합해 온전한 신학을 만들자는 것)시켜 신명이 가득한 축제의 삶을 만드는 게 목표다.

심광섭 감신대 전 교수는 주제강연을 통해 “풍류는 한국의 종교·철학·문화·예술의 가장 오랜 영성이요 원형”이라 정의했다. 이규배 시인은 문학·예술 분과 학술발표에서 방탄소년단(BTS)의 예술정신과 신라 화랑의 풍류도를 연결하는 시각을 제시했다. 풍류학회는 향후 학술지 ‘한국풍류연구’를 연 2회 발간하고 정기 학술대회도 연 2회 개최할 계획이다.

손원천 선임기자
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