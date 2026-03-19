BTS가 뭐 읽었는지도 궁금해…국립중앙도서관, ‘BTS의 책장’ 전시

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다.



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그룹 방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백이 초읽기에 들어간 가운데 그들이 관심을 가졌던 한국 문학에도 눈길이 쏠린다.국립중앙도서관은 “이달 20일부터 4월 12일까지 방탄소년단이 읽은 한국 문학을 소개하는 ‘BTS의 책장’을 선보인다”고 19일 밝혔다.지금까지 언론 보도나 소셜미디어(SNS) 등을 통해 멤버들이 읽은 것으로 알려져 주목받았던 책과 팬덤인 아미(Army·BTS 팬)를 주제로 다룬 책 등 47권이 전시된다.여기에는 2024년 한국 최초이자 아시아 여성 작가로는 처음으로 노벨문학상을 수상한 한강 작가의 ‘소년이 온다’와 조남주 작가의 소설 ‘82년생 김지영’ 등은 물론 나태주 시인이 방탄소년단의 노랫말에 산문을 덧붙인 ‘작은 것들을 위한 시’와 영문 자료 등도 모았다.이와 함께 도서관은 한국 근대 시를 미디어아트로 풀어낸 ‘작가의 노트’ 전시도 선보일 예정이다. 관람객들은 김영랑의 ‘모란이 피기까지는’, 이육사의 ‘청포도’, 윤동주의 ‘소년’, 정지용의 ‘유리창 1’을 표현한 영상을 직접 체험하며 즐길 수 있다. 벽면과 바닥 면을 만지거나 움직이면 그 동작을 감지해 모란꽃이 화려하게 피어나거나, 나뭇가지에서 청포도 알이 탐스럽게 열리는 식이다.BTS의 책장과 시 미디어아트 영상은 서울 서초동 디지털도서관 지하 1층 ‘지식의 길’ 공간에서 만날 수 있다.