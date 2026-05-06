KLPGA투어 NH투자증권 챔피언십, 대중교통 타고 오면 입장료 반값

세줄 요약 오는 8일 용인 수원CC에서 열리는 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십은 대중교통이나 도보 이용 갤러리에 입장료 1만원 할인을 제공해 사실상 반값으로 관람할 수 있다. 탄소 배출 저감과 접근성 강화를 함께 노린 조치다. 대중교통·도보 관람객 입장료 1만원 할인

수원CC 접근성 강조, 탄소 배출 저감 취지

미라클 존 적중 시 쌀 적립, 기부 예정

이미지 확대 지하철 분당선 기흥역 역사에 설치된 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십 대중교통 이용시 입장료 할인 안내판. NH투자증권 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지하철 분당선 기흥역 역사에 설치된 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십 대중교통 이용시 입장료 할인 안내판. NH투자증권 제공.

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오는 8일부터 사흘 동안 경기 용인시 수원CC에서 열리는 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십에 자가용 차량을 이용하지 않고 경기를 보러오는 갤러리는 입장료를 절반만 내면 된다.대회 주최사 NH투자증권은 전철이나 버스 등 대중교통을 이용하거나 도보로 대회장에 오는 갤러리가 현장에서 입장권을 사면 1만원을 할인해준다고 6일 밝혔다.표준 입장권 가격이 2만원이므로 사실상 반값이다.대회가 열리는 수원CC는 지하철 분당선 기흥역에서 걸어서 오갈 수 있고 주변에 버스 정류장이 많아서 KLPGA투어 대회가 개최되는 코스 중 최고의 접근성을 자랑한다.NH투자증권은 해마다 3만 명 이상 구름 관중이 몰리는 대회인 만큼, 대중교통 이용 권장을 통해 탄소 배출을 줄이는 환경 보호 실천에 앞장서려고 입장료 할인을 시행한다고 설명했다.이번 대회 14번 홀에서 선수들의 티샷이 미리 설정한 ‘미(米)라클 존’에 안착될 때마다 농협경제지주에서 50만 원 상당의 농협쌀을 적립한다. 대회 기간 중 최대 3000만 원 상당의 쌀을 모아 소외계층 미래 인재들에게 전달할 예정이다.선수와 캐디들의 기력을 보충해 주는 ‘행복미(米) 밥차’도 운영한다. 우리 쌀로 만든 든든한 식사를 제공해 최상의 경기력을 지원한다.NH투자증권 레이디스 챔피언십에는 대회 3연패에 도전하는 이예원, KLPGA투어 최다승 기록인 통산 20승을 노리는 박민지, 그리고 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 올해만 2승을 거둔 세계랭킹 3위 김효주 등이 출전한다.