한국의 ‘멋’과 ‘맛’ 선보이는 한국의집 11일 재개관

한국의집이 8개월간의 공간 정비를 마치고 오는 11일 재개관한다. 한옥 본관과 별채, 야외 정원 조경 등 전체를 새롭게 단장해 한옥의 전통미를 살리면서도 고객 편의성을 높이는 데 중점을 뒀다.1957년 국내외 귀빈을 위한 영빈관으로 설립됐던 한국의집은 전통 음식과 전통 문화를 아우르는 공간으로 꾸준히 사랑받아 왔다. 미쉐린 1스타 셰프 출신의 조희숙 조리 고문과 국가무형유산 조선왕조궁중음식 이수자인 김도섭 한식연구팀장을 중심으로, 전국 각지의 식재료와 고(古)조리서 등을 연구하며 전통 한식 보급에 힘써왔다.한국의집은 2025년 국내 최고 권위의 맛집 평가서인 ‘블루리본 서베이’에서 최고 등급인 ‘리본 세 개 맛집’으로 선정됐고 국내외 전문가들이 뽑은 ‘서울미식 100선’에도 2024년부터 2년 연속 이름을 올렸다.국가유산진흥원 관계자는 “앞으로 고조리서 연구와 제철 식재료를 기반으로 한국 전통의 맛과 깊이를 한층 더한 궁중음식을 통해 K푸드의 정수를 국민들과 방한 관광객들에게 선보일 것”이라며 “전통 한식 연구 성과를 담은 조리서를 발간하고, 품격 있는 전통 혼례 모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.재개관을 기념해 새로 제작한 상표 이미지(BI)도 공개했다. 한국의집 한옥의 ‘ㅁ’자 배치 구조를 현대적으로 재해석한 디자인이다.