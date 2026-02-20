태국관광청, “인센티브 단체에 지원금”…1인당 2만원~4만원

이미지 확대 암벽 등반하는 인센티브 여행 참가자. 태국관광청 제공. 닫기 이미지 확대 보기 암벽 등반하는 인센티브 여행 참가자. 태국관광청 제공.

태국정부관광청 서울사무소는 3월 1일~ 6월 30일 3박 이상 태국을 방문하는 인센티브 단체(기업보상여행)를 지원한다고 20일 밝혔다. 50명~200명은 1인당 2만원이다. 인천공항 외 지방 공항에서 출발하는 경우는 1인당 3만원이다. 201명~500명은 1인당 3만원, 지방공항 출발은 1인당 만원이다.프로그램은 최소 50명 이상 인센티브 단체에 한해 신청할 수 있다. 최대 신청 인원은 500명이다. 신청은 6월 30일까지 받는다. 신청서는 태국으로 출발 최소 2주 전까지 제출해야 하며 6월 30일까지 태국에 도착해야 한다.참가 신청은 관련 서류를 영문으로 작성해 이메일(tatseoul@gmail.com)로 접수하면 된다. 태국관광청은 “해당 인센티브 단체의 성향과 목적, 규모, 과거와 향후 태국 인센티브 실행 여부 등을 참조해 선정하게 된다”고 밝혔다.지원금은 모든 행사가 종료된 후에 지급된다. 태국관광청에서 요구하는 서류와 사진을 추가 제출하면 된다.