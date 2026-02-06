추운 겨울 이겨낸 화엄사 홍매화…이달 27일~3월 29일 사진공모전

이미지 확대 제3회 홍매화 사진전 대상(총무원장상) 수상작. 화엄사 제공. 닫기 이미지 확대 보기 제3회 홍매화 사진전 대상(총무원장상) 수상작. 화엄사 제공.

이미지 확대 화엄매 사진 공모전 포스터. 화엄사 제공. 닫기 이미지 확대 보기 화엄매 사진 공모전 포스터. 화엄사 제공.

전남 구례 화엄사가 ‘제6회 화엄사 화엄매 사진 콘테스트’를 연다. 대한불교조계종 제19교구 본사인 화엄사는 “‘꽃피는 순간, 꿈이 피어난다’를 주제로 27일부터 3월 29일까지 진행된다”고 6일 밝혔다. 총상금 규모는 1000만원이다.공모전은 프로 전문가 부문과 휴대전화 카메라 부문으로 나뉘어 진행된다. 올해 촬영한 홍매화와 들매화 작품만 출품할 수 있다. 주지인 우석 스님은 “전 주지 덕문 스님이 2021년부터 시작한 홍매화∙들매화 사진 콘테스트가 구례군 지역 경제 활성화를 목표로 출발해, 이제는 구례 군민의 자랑이자 자긍심으로 자리 잡았다”며 “화엄사는 종교를 넘어 국민들이 자연과 문화 속에서 휴식하고 치유받는 문화 힐링 공간으로 거듭나고 있다”고 전했다.지난 5년간 홍매화∙들매화 사진 콘테스트 기간 동안 연인원 100만 명 이상이 방문했으며, 지난해 화엄사 홍매화 홍보 가치는 78억 4000만 원으로 분석됐다. 화엄사 홍보국장인 ‘꽃스님’ 범정 스님은 “행정안전부와 통계청이 발표한 2025년 1분기 생활인구 통계에서 구례군은 3월 체류 인구가 등록 인구의 13.6배에 달해 2년 연속 전국 1위를 기록했다”며 “이 가운데 화엄사 홍매화 콘테스트 행사가 대부분 역할을 한 것으로 나타났다”고 밝혔다.화엄사의 성기홍 홍보기획위원장은 “홍매화 만개 시기는 예년과 같이 3월 20일부터 30일 사이로 예상되지만, 해발 약 450m에 있는 고목 특성상 기상 여건에 따라 행사 일정이 일부 조정될 수 있다”며 “화엄사 노스님들은 대부분 지난해 홍매화 빛이 다소 옅었지만, 올해는 더욱 진하고 화려한 붉은빛으로 피어날 것으로 기대하고 있다”고 전했다.사진은 화엄사 누리집에서 1인당 2컷까지 받는다. 무허가, 무보험 드론 촬영은 원칙적으로 금지다. 다만 공익 목적의 촬영은 1주일 전까지 종무실에 신고해 허가받으면 가능하다. 수상작과 출품작의 저작권은 화엄사와 구례군에 갖는다.심사 결과는 4월 27일 오전 9시 화엄사 누리집을 통해 발표되며, 시상식은 5월 24일 부처님오신날에 화엄사 각황전에서 열린다. 홍매화 개화 상황은 화엄사 누리집에서 실시간(오전 7시~오후 8시) 중계된다.