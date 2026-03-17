‘경기교육 적임자는 유은혜’…경기 퇴직교장 515명, 지지 선언

이미지 확대 17일 경기도 퇴직 교장들이 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지 선언을 하고 유 예비후보와 기념 촬영을 하고 있다. (유은혜캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 17일 경기도 퇴직 교장들이 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지 선언을 하고 유 예비후보와 기념 촬영을 하고 있다. (유은혜캠프 제공)

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경기도 퇴직 교장 515인이 유은혜 경기도교육감 예비후보에 대한 지지를 선언했다.‘유은혜 경기도교육감 예비후보를 지지하는 경기도 퇴직 초·중·고 및 교장 515명 일동’은 17일 수원 인계동 유 예비후보 캠프에서 기자회견을 열고 “평생 교단에서 교육자의 사명감으로 살아온 교육자로서 무너지는 경기교육을 더 이상 외면할 수 없다는 절박한 마음으로 지지 선언에 나섰다”고 밝혔다.이들은 “한때 경기교육은 대한민국 교육 혁신의 심장이자 자부심이었지만 최근 교육 현장은 심각한 혼란과 후퇴를 겪고 있다”며 “아이들의 온전한 성장은 뒷전으로 밀려나고 학교는 민원과 갈등의 장으로 몸살을 앓고 있으며 현장의 목소리는 정책 과정에서 외면당하고 있다”고 지적했다.이어 “교육마저 이념적 갈등 속에 휘말리며 민주주의 가치와 교육의 본질이 흔들리고 있다”고 우려를 나타냈다.그러면서 “유 예비후보는 3년 7개월 역대 최장수 교육부 장관으로 국가 교육을 이끌어온 경험과 경륜을 갖춘 인물”이라며 “현장을 존중하고 지원 중심의 교육 행정을 펼칠 수 있는 적임자”라고 평가했다.유 예비후보는 “지금 경기교육은 현장의 목소리가 존중받고 아이들의 성장과 배움이 중심이 되는 방향으로 다시 바로 서야 한다”며 “선생님들이 평생 지켜온 교육 가치와 철학을 이어받아 아이들이 마음껏 배우고 교사가 존중받는 ‘숨 쉬는 학교’를 만들겠다”고 화답했다.