최태원 “반도체 부족 2030년까지 지속...SK하이닉스 미국 상장 검토”

이미지 확대 16일(현지시간) 미 새너제이에서 열린 GTC2026에서 SK하이닉스 전시 부스를 찾은 엔비디아 젠슨 황 CEO(왼쪽)와 SK그룹 최태원 회장(오른쪽). SK하이닉스 제공 닫기 이미지 확대 보기 16일(현지시간) 미 새너제이에서 열린 GTC2026에서 SK하이닉스 전시 부스를 찾은 엔비디아 젠슨 황 CEO(왼쪽)와 SK그룹 최태원 회장(오른쪽). SK하이닉스 제공

이미지 확대 16일(현지시간) 미국에서 개최된 GTC 2026 SK하이닉스 부스에 전시된 엔비디아 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 “Jensen ♡ SK Hynix” 사인을 남겼다. SK하이닉스 제공 닫기 이미지 확대 보기 16일(현지시간) 미국에서 개최된 GTC 2026 SK하이닉스 부스에 전시된 엔비디아 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 “Jensen ♡ SK Hynix” 사인을 남겼다. SK하이닉스 제공

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최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 혁명에 따른 메모리 반도체 공급 부족 현상이 2030년까지 장기화될 것이라는 전격적인 진단을 내놨다.최 회장은 16일(현지시간) 미국 새너제이에서 열린 엔비디아의 기술 콘퍼런스 ‘GTC 2026’ 현장에서 기자들과 만나 시장의 구조적 불균형을 경고했다. 그는 “반도체 공급 부족의 근본 원인인 웨이퍼 확보에만 최소 4~5년이 소요된다”며 “2030년까지 업계 전반의 공급 부족이 20% 이상 지속될 가능성이 높다”고 내다봤다.특히 최 회장은 특정 제품군에 쏠린 수요가 산업 전반에 미칠 부작용을 경계했다. 그는 “AI 시대에 GPU와 HBM의 결합은 필수적”이라면서도 “다만 HBM에 너무 집중하면 일반 D램이 부족해져 스마트폰이나 PC 등 기존 산업에 영향을 미친다”며 균형 있는 생태계 조성의 필요성을 역설했다. 이에 따른 시장 혼란을 막기 위해 곽노정 CEO가 조만간 D램 가격 안정화 계획을 발표할 것이라는 점도 덧붙였다.공급망 위기를 타개할 해법으로는 국내 생산 기지를 중심으로 한 ‘초속전’ 대응 체제를 제시했다. 최 회장은 해외 공장 설립 가능성에 대해 “전력, 용수, 인력 등이 완비되어야 하는 제조 시설 확장은 단순히 원한다고 쉽게 할 수 있는 게 아니다”라며 선을 그었다. 대신 “기반이 이미 잡혀 있어 훨씬 빠르게 대응할 수 있는 한국 생산 시설에 집중하고 있다”고 강조하며 국내 중심의 제조 전략을 재확인했다.글로벌 자본 시장에서의 위상 강화도 꾀한다. 최 회장은 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 가능성에 대해 “상장을 검토하고 있다”며 “결정이 되면 글로벌 주주들에게 노출을 확대해 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 생산 효율성은 국내에서 챙기되, 자본 시장의 무대는 세계로 넓히겠다는 포석이다.대만 TSMC와의 파트너십에 대해서도 확고한 믿음을 드러냈다. 최 회장은 TSMC를 “매우 좋은 파트너”로 지칭하며 “TSMC 없이는 차세대 설루션을 만드는 것이 사실상 불가능하다”고 단언한 게 대표적이다. 이어 폭스콘 등 파트너사들과의 연쇄 미팅을 통해 협력의 외연을 넓혔다.한편 현장에서는 젠슨 황 엔비디아 CEO와 SK하이닉스 부스를 나란히 참관하며 양사의 강력한 ‘AI 혈맹’을 과시했다. 황 CEO는 SK하이닉스의 6세대 HBM인 HBM4 등 차세대 제품에 “JENSEN♡SK Hynix”라는 친필 사인을 남기며 견고한 신뢰를 보냈다.