FT아일랜드 최민환, 공연 중 갑작스럽게 실신…“회복 상황 확인 중”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

FT아일랜드 최민환, 공연 중 갑작스럽게 실신…“회복 상황 확인 중”

윤예림 기자
입력 2026-02-01 11:04
수정 2026-02-01 11:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

소속사 “공연 도중 일시적인 탈진 증세”

이미지 확대
밴드 FT아일랜드 멤버 최민환. 최민환 인스타그램 캡처
밴드 FT아일랜드 멤버 최민환. 최민환 인스타그램 캡처


밴드 FT아일랜드 멤버 최민환이 공연 중 컨디션 난조로 쓰러져 현재 회복 중이다.

1일 연예계에 따르면 최민환은 전날 오후 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 퍼스트 뮤직 스테이션’에서 공연 중 갑작스럽게 쓰러졌다.

무대는 잠시 중단됐고, 최민환은 급히 행사 관계자들의 부축을 받고 퇴장했다. 공연은 즉시 대체 인력이 투입돼 예정대로 이어진 것으로 전해졌다.

현장에 있던 관객들은 소셜미디어(SNS)를 통해 “최민환이 쓰러져서 깜짝 놀랐다”, “무대 시간 10분 남기고 최민환이 쓰러졌다” 등 혼란스러웠던 상황을 공유하기도 했다.

이에 대해 소속사 FNC엔터테인먼트는 “최민환이 컨디션 난조를 보여 휴식을 취하게 됐다”며 “공연 도중 일시적인 탈진 증세를 보여 의료진의 확인을 받았으며, 현재 건강에 큰 이상은 없는 것으로 확인됐다”고 설명했다.

최민환은 현재 충분한 휴식과 안정을 취하고 있다. 소속사는 “회복 상황을 지속적으로 체크하고 있다”고 전했다.

소속사는 “팬 여러분께 걱정을 끼쳐드리게 된 점 양해 부탁드리며, 향후에는 아티스트의 건강 상태를 더욱 면밀히 살피고, 보다 신중하게 공연을 운영할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “아티스트의 빠른 회복과 안정에 집중하겠다”고 덧붙였다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
최민환이 공연 중 쓰러진 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로