박보검 앞세운 K관광, 태국 방콕서 ‘쇼케이스’

입국 거부 문제로 방한 심리 위축

화장품·한복 체험 등 홍보 마케팅

이미지 확대 한국관광 명예 홍보대사인 배우 박보검(오른쪽 네 번째)이 태국 팬들과 기념사진을 찍고 있다.

한국관광공사 제공

2026-01-27 23면

돌아선 태국인의 방한 심리는 언제쯤 회복될까. 한국관광공사가 얼어붙은 태국 관광객의 한국 방문을 독려하기 위해 홍보대사인 배우 박보검을 앞세워 대대적인 홍보 캠페인을 벌였다. 관광공사는 “21~25일 방콕에서 열린 ‘2026 태국국제여행박람회(TITF)’에 참가해 한국관광 홍보마케팅을 펼쳤다”고 26일 밝혔다.TITF는 태국 최대 규모의 국제여행박람회다. 관광공사는 “각 지방자치단체, 항공사, 여행사 등 총 37개 기관과 ‘K라이프 스타일’을 주제로 다채로운 한국관광의 매력을 알렸다”며 “특히 한국 화장품 체험과 퍼스널 컬러 진단 등을 체험할 수 있는 ‘K뷰티존’, 한복 등 우리 전통을 체험할 수 있는 ‘K컬처존’, 한국 중소도시의 매력을 선보인 ‘K로컬존’이 인기를 끌었다”고 전했다. 하이라이트는 24일 열린 ‘2026 한국관광 쇼케이스’였다. 관광공사는 “배우 박보검이 자기 경험을 바탕으로 한국 추천 여행지를 소개해 태국 팬들의 높은 관심을 받았다”며 “태국 인기 아이돌 그룹 ‘다이스(DICE)’와 인플루언서 ‘방콕보이’도 한국의 패션, 미식, 뷰티 등 특색 있는 한국 여행 콘텐츠를 주제로 토크쇼를 진행했다”고 설명했다. 태국은 동남아시아에서 방한 수요가 가장 많은 국가이자 한류 중심지였다. 하지만 2021년 전자여행허가(K-ETA) 제도가 시행되고, 태국 관광객의 공항 입국 거부 사례가 터지며 관광 심리가 급속히 얼어붙었다.﻿