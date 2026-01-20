관광공사, 해외 진출 관광기업 모집…30개사에 최대 2억 지원

방금 들어온 뉴스

관광공사, 해외 진출 관광기업 모집…30개사에 최대 2억 지원

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-01-20 14:56
수정 2026-01-20 14:56
한국관광공사가 진행하는 ‘2026 관광 글로벌 챌린지 프로그램 ’모집 포스터. 한국관광공사 제공.
한국관광공사가 진행하는 ‘2026 관광 글로벌 챌린지 프로그램 ’모집 포스터. 한국관광공사 제공.


한국관광공사가 ‘2026 관광 글로벌 챌린지 프로그램’에 참여할 관광기업 30곳을 2월 5일까지 모집한다. 혁신 기술과 서비스를 보유한 국내 관광기업의 해외 진출을 지원하는 프로그램으로, 최종 선정된 기업은 심사 결과에 따라 최대 2억원을 지원받는다. 일부 기업에는 해외 진출 전담 액셀러레이터를 통해 직접 투자 또는 투자 연계도 이뤄질 예정이다.

지원 자격은 ▲최근 3년 내 1년 이상 매출액 5억원 이상 ▲연간 수출액 10만 달러 이상 ▲상시 근로자 10인 이상 ▲최근 3년 내 투자 유치 10억원 이상 ▲국제 대회 수상 경력 ▲해외거래처와의 계약 및 실증 실적 중 한 가지 이상의 요건을 충족하는 관광 분야 중소기업이다. 올해는 해외법인 설립 또는 해외거래 실적이 있는 기업에 서류평가 가점이 부여된다. 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 최종 선발한다.

해외진출 전문 액셀러레이터 온라인 설명회는 23일과 26일 열린다. 자세한 내용은 한국관광산업포털 ‘투어라즈’에서 확인할 수 있다.

손원천 선임기자
위로