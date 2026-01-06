전주 중앙성당 국가등록문화유산 된다

방금 들어온 뉴스

전주 중앙성당 국가등록문화유산 된다

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-01-06 01:11
수정 2026-01-06 01:11
한국 첫 주교좌성당 종교사적 가치

전북 전주시 중앙성당
전북 전주시 중앙성당


국가유산청은 70년 역사를 간직하며 건축사적으로 가치가 큰 전북 전주시 중앙성당이 국가등록문화유산으로 등록될 예정이라고 5일 밝혔다.

1956년 건립된 전주 중앙성당은 국내 최초의 자치교구 주교좌성당으로서 그 지위를 현재까지 유지하고 있다. 주교좌성당은 교구의 중심이 되는 성당으로 교구장 주교좌가 있는 성당을 뜻한다. 대한건축사협회 전라북도건축사회 초대 회장을 지낸 건축가 김성근이 설계에 참여한 점이 확인되고, 최초의 설계 도면이 남아 있는 점도 의미가 있다.

당대 건축 기술을 살펴볼 수 있는 중요한 자료로도 꼽힌다. 내부에는 기둥을 두지 않고, 지붕 상부에 독특한 목조 트러스(2개 이상의 부재를 삼각형 형태로 조립해서 만든 구조물)를 활용해 예배 공간을 넓게 만들었다.

윤수경 기자
2026-01-06 31면
