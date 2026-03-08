부산 주택서 부모와 함께 잠든 생후 42일 신생아 사망

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

부산의 한 주택에서 부모와 함께 자던 생후 42일 된 신생아가 숨져 경찰이 사망 원인을 확인하고 있다.8일 부산 사하경찰서에 따르면 이날 오전 5시 30분쯤 사하구의 한 주택에서 생후 42일 된 신생아가 숨을 쉬지 않는다는 신고가 접수됐다.신고받고 출동한 소방대원이 신생아를 병원으로 옮겼으나 결국 숨졌다. 홈 캠(집 안에 설치된 카메라) 영상을 확인한 경찰은 신생아가 부모와 함께 잠을 자다 갑자기 숨을 쉬지 못해 숨진 것으로 보고 있다.전문가들은 만 1세 미만의 아기가 갑자기 숨지는 영아 돌연사증후군을 예방하기 위해서는 푹신한 침구류를 피하고 성인과 분리된 아기 전용 침대에서 신생아를 재울 것을 권고하고 있다.경찰은 신생아가 숨진 정확한 원인을 조사하기 위해 부검을 실시할 예정이다.