유은혜, “선생님과 교직원이 숨 쉬는 학교 만들겠다”…학교민원 119·교무행정 AI 도입

유은혜 경기도교육감 예비후보가 교직원의 업무 부담을 줄이고 보호 체계를 강화하는 내용을 담은 교육 정책을 발표했다.유 예비후보는 9일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘유은혜의 숨 쉬는 학교 – 경기형 기본교육 5대 공약’ 중 두 번째로 ‘교직원의 일-교직원이 존중받으며 일하고 성장하는 학교’ 4대 핵심 정책(민원 대응체계 개편, 교무행정 부담 완화, 학교 내 역할·권한 정립, 모두의 전문성과 회복 지원 등 4대 핵심 정책을 제시했다.그는 교직원 보호를 위해 학교민원 통합지원체계 ‘학교민원119’ 구축과 교무행정 부담을 줄이기 위한 정책으로 ‘교직원 1인 1 교무행정지원 AI’ 도입을 약속했다. 이어 학교 내 업무 혼선을 줄이기 위한 직종별·학교급별 업무 가이드라인 마련, 교육공무직 채용·배치·직무 지원과 고충 상담 등을 담당하는 교육공무직 지원 전담부서를 설치 등을 공약했다.이와 함께 교사와 교육공무직을 위한 교직원 마음건강 지원체계를 구축하고, 교사의 경력 단계에 맞춘 경기형 교사 성장 지원 체계도 재설계하겠다고 덧붙였다.유 예비후보는 “학교가 숨 쉬려면 아이들뿐 아니라 학교에서 일하는 교직원도 숨 쉴 수 있어야 한다”며 “지금 학교 현장은 반복·악성 민원과 과도한 교무행정, 불분명한 역할 구조로 인해 교직원의 소진이 커지고 있다”고 밝혔다.이어 “교직원의 일을 줄이고, 권한을 바로 세우고, 전문성과 회복을 함께 되살리겠다”며 “선생님과 교직원 모두가 가르치고 일하는 보람과 자부심을 느낄 수 있는 학교를 만들겠다”고 강조했다.