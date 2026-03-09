한전, AI 기반 ‘지능형 디지털 발전소 플랫폼’ 해외 첫 수출

베트남전력공사 관련 3사와 231만 달러 규모 IDPP 플랫폼 공급 계약

베트남 첫 수출 발판 삼아 동남아 1.4억 달러 e플랫폼시장 진출 본격화

한국전력이 AI기반 발전소 운영 플랫폼의 첫 해외 기술사업화에 성공하며 글로벌 전력분야 e플랫폼시장 진출의 신호탄을 쐈다.한전은 지난 6일(현지시각) 베트남 하노이에서 베트남 전력 공사(EVN) 산하 EVNGENCO3사와 지능형 디지털 발전소(이하 IDPP) 플랫폼을 공급하는 계약을 체결했다.이번 계약은 베트남 퓨미(Phu My 1) 및 빈탄(Vinh Tan 2) 발전소 총 3개 호기(2.2GW)에 IDPP 플랫폼을 구축하는 사업으로, 총 사업비는 231만 달러 그리고 사업기간은 16개월이다.이번에 수출하는 IDPP 플랫폼은 한전이 전력그룹사 및 민간기업과 협력해 2017년부터 2023년까지 6년에 걸쳐 자체 개발한 솔루션이다. 초대용량 발전소 운영 데이터의 실시간 수집·저장과 AI 분석을 통해 재생에너지의 변동성에 대응해 설비를 유연하게 운전하게 함으로써 전력공급의 안정성을 높였다.특히, 글로벌 상용 솔루션보다 데이터 추출 속도가 빠르고 추가적인 AI 기반 App을 자체 개발할 수 있어 데이터 추출과 구성을 위한 추가 비용이 발생하지 않으며, 신규 AI 기능 추가와 설비 확대에도 유연하게 대응할 수 있어 경제적이고 확장성이 높다는 장점도 있다.한전은 이번 3개 호기 구축을 시작으로, EVNGENCO3사와 한층 높은 수준의 협력관계를 통해 총 14개 호기(6.3GW) 전체로 적용 범위를 넓힐 계획이다. 나아가 베트남 전역 68개 발전소를 대상으로 사업을 확대할 경우 약 4760만 달러, 동남아시장 전체 확대시 1.4억달러 규모의 중장기적 매출 잠재력을 확보하게 된다.한전의 IDPP 플랫폼 도입 시 베트남 측이 얻을 수 있는 경제적 편익 역시 상당할 것으로 기대된다. 이번 3개 호기에 적용할 경우 ▲연료비 절감 ▲대체전력 구입비 절감 ▲O＆M 비용절감 등 연간 약 440만 달러 규모의 운영비 절감 효과가 예상된다. 또한 베트남 전역 68호기로 확대 적용할 경우, 연간 6600만 달러 규모의 경제적 편익이 기대된다.한전은 IDPP 플랫폼의 국내 확대도 추진할 예정이다.한전의 5개 발전자회사가 국내 발전소에 운영 중인 노후 외산 솔루션을 이미 전환된 28호기를 포함해 전체 171호기로 확대 전환 시 약 1430억 원의 수입대체 효과를 실현할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 태양광 및 풍력발전 맞춤형 IDPP 플랫폼 개발을 추진하고, 타 엔지니어링 산업 분야로의 확산을 위한 다양한 지원기능의 추가 개발도 준비하고 있다.한전 관계자는“이번 계약은 그동안 역점을 두어 추진한 에너지 신기술·신사업 해외 수출 노력이 결실을 거둔 1호 성과라는 점에서 의미가 크다”며 “진입장벽이 높은 글로벌 e플랫폼 시장을 국내 기술력으로 개척하고, 한전KDN과 오션정보기술 등 국내 4개 중소기업과 구축한 동반성장 모델로 그 성과를 입증했다는 점에서 상징성도 있다”고 말했다.