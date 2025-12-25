‘K팝 조명’ 대중음악평론가 김영대 별세…향년 48세

방금 들어온 뉴스

‘K팝 조명’ 대중음악평론가 김영대 별세…향년 48세

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025-12-25 10:05
수정 2025-12-25 10:27
김영대 대중음악평론가. 연합뉴스
김영대 대중음악평론가. 연합뉴스


대중음악평론가 김영대씨가 지난 24일 세상을 떠났다. 48세.

김영대 평론가 측은 이날 오전 고인의 소셜미디어(SNS)를 통해 “김영대님의 별세 소식을 전한다”고 밝혔다.

고인이 갑작스레 세상을 떠난 배경은 알려지지 않았다.

고인은 22일까지만 해도 엑스(X) 계정에 게시물을 업로드하며 대중과 소통했고, 최근 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에도 참여했다.

김영대 평론가는 연세대 경영학과를 졸업하고 미국 워싱턴대학교에서 음악인류학 박사학위를 받았다.

그는 특히 아이돌과 K팝 산업, 특히 그룹 방탄소년단(BTS)의 성공 등에 대해 활발하게 평론해왔다.

그는 음악적 식견을 바탕으로 ‘빌보드 뮤직 어워즈’, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’, ‘그래미 어워즈’ 등 유명 미국 대중음악 시상식의 국내 TV 중계도 진행했다.

또 ‘김영대의 스쿨 오브 뮤직’이라는 유튜브 채널을 운영했고, ‘지금 여기의 아이돌-아티스트’와 ‘더 송라이터스’ 등의 저서를 집필했다.

빈소는 서울 중앙대학교병원 장례식장 6호실에 마련됐다. 발인은 27일 11시.
신진호 기자
위로