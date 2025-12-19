신구·박근형 기부 ‘연극내일 프로젝트’ 시동…참여 배우 모집

최여경 기자
입력 2025-12-19 16:10
수정 2025-12-19 16:10
한국문화예술위원회는 원로배우 신구(앞줄 맨 오른쪽)와 박근형(왼쪽)의 기부로 조성한 기금을 바탕으로 ‘연극내일 프로젝트’를 출범했다. 정병국(가운데) 위원장과 김남언(뒷줄 왼쪽부터) 프로듀서, 강훈구 연출, 오세혁 연출, 이민구 연출, 김정 연출이 프로젝트에 동참한다. 한국문화예술위원회 제공
한국문화예술위원회는 원로배우 신구(앞줄 맨 오른쪽)와 박근형(왼쪽)의 기부로 조성한 기금을 바탕으로 ‘연극내일 프로젝트’를 출범했다. 정병국(가운데) 위원장과 김남언(뒷줄 왼쪽부터) 프로듀서, 강훈구 연출, 오세혁 연출, 이민구 연출, 김정 연출이 프로젝트에 동참한다.
한국문화예술위원회 제공


한국문화예술위원회(아르코)는 원로배우 신구(89)·박근형(85)의 기부로 조성된 ‘연극내일기금’을 바탕으로 청년·신진 연극배우의 안정적 현장 진입과 성장을 지원하는‘연극내일 프로젝트’를 출범하고, 참여 배우를 모집한다고 19일 밝혔다.

지난 5월 신구·박근형 배우는 연극 ‘고도를 기다리며’ 공연 수익을 기부하며 연극계 선배로서 다음 세대의 성장을 위한 자원이 풍부해지길 바란다는 뜻을 전했다. 아르코는 이 기금으로 청년 배우들이 실제 현장에서 필요한 훈련과 무대 경험을 쌓을 수 있는 프로젝트를 설계했다.

연극내일 프로젝트는 신진 예술인 육성 플랫폼 ‘프로젝트 3일’의 청년 연출가·작가·프로듀서들이 기획 단계부터 참여해 청년 세대의 관점에 맞춰 커리큘럼을 구성했다. 워크숍, 배우훈련, 마스터클래스, 작품 발표까지 단계별로 이어진다. 합숙형 연극캠프를 열어 창작 환경과 제작 과정에 대한 이해를 높이고 현장 중심의 실전 훈련도 제공한다.

프로젝트의 결과는 서울 종로구 대학로 아르코꿈밭극장에서 열리는 쇼케이스로 공개된다. 참여 배우들은 제작 단계부터 무대 발표까지 전 과정을 경험할 수 있게 된다.

정병국 한국문화예술위원회 위원장은 “연극내일 프로젝트는 원로배우의 기부와 청년 예술인의 기획이 만나 세대가 함께 다음 무대를 준비하는 뜻깊은 사례”라며“앞으로도 현장과 호흡하는 지원방식을 통해 청년·신진 연극인을 위한 프로그램을 확대해 나가겠다”라고 말했다.



연극내일 프로젝트는 오는 23일까지 온라인을 통해 참여자를 모집한다. 만 24~39세의 청년·신진 연극배우로, 서류 심사와 대면 오디션을 거쳐 총 30명을 선발할 예정이다. 자세한 내용은 아르코 누리집(www.arko.or.kr)을 통해 확인할 수 있다.
최여경 선임기자
