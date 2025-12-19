이마트 수입 ‘땅콩버터’ 곰팡이독소 초과 검출…회수 조치

방금 들어온 뉴스

이마트 수입 ‘땅콩버터’ 곰팡이독소 초과 검출…회수 조치

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-12-19 15:09
수정 2025-12-19 15:22
이마트 수입 땅콩버터. 식약처 제공
이마트 수입 땅콩버터. 식약처 제공


이마트가 수입해 판매한 땅콩버터 제품에서 곰팡이 독소가 기준치를 초과해 검출돼 회수 조치됐다.

식품의약품안전처는 이마트(충남 천안시 소재)가 수입·판매한 미국산 ‘100% 피넛버터 크리미’ 제품에서 아플라톡신이 기준치보다 높게 검출돼 판매를 중단하고 회수 조치에 들어갔다고 밝혔다.

아플라톡신은 고온다습한 환경에서 곡류나 견과류 등에 생성될 수 있는 곰팡이 독소로, 장기간 섭취할 경우 간암 등을 유발할 수 있는 발암물질로 알려져 있다.

회수 대상은 소비기한이 ‘2027년 4월 30일’로 표시된 제품이며, 수입된 물량은 총 1만 9620.72㎏이다. 인천광역시 보건환경연구원의 검사 결과 해당 제품에서는 기준치를 두 배 이상 초과한 수준의 아플라톡신이 검출된 것으로 확인됐다.

식약처는 해당 제품을 신속히 회수하도록 조치했으며, 제품을 구매한 소비자에게는 섭취를 즉시 중단하고 구입처에 반품해 줄 것을 당부했다.
김유민 기자
김유민 기자
