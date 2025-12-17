태안국제원예치유박람회, ‘입장권·숙박’ 상품 개발

이미지 확대 태안국제원예치유박람회 관광상품 개발을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 태안국제원예치유박람회 관광상품 개발을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 조직위 제공

태안국제원예치유박람회 조직위는 17일 베니키아 호텔 서산과 입장권과 숙박을 연계한 관광 상품 개발을 위한 업무 협약을 체결했다.이번 협약을 통해 양 기관은 박람회 입장권과 호텔 숙박을 결합한 패키지 상품을 개발하고, 입장권 연계 할인 혜택을 제공하는 등 실질적인 관람객 유인 방안을 마련한다.베니키아 호텔 서산은 박람회 홍보에 협력하고, 조직위는 박람회 공식 홍보 채널을 활용해 해당 패키지 상품과 할인 혜택을 안내하는 등 상호 협력을 강화할 예정이다.조직위 관계자는 “이번 업무 협약을 계기로 관람과 숙박이 결합된 다양한 관광 상품을 지속 발굴해 관람객 편의 증진과 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.‘2026 태안국제원예치유박람회’는 내년 4월 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 ‘자연에서 찾는 건강한 미래 원예&치유’를 주제로 충청남도와 태안군이 공동 개최한다.조직위는 40개국 182만 명의 관람객이 방문할 것으로 기대한다.