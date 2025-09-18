‘예술로 나르샤’ 세종 민족예술제 27~28일 중앙공원 솔숲 무대

지역 예술인과 시민 참여 공연·전시·체험 축제

시민 주도의 공연·체험 축제가 세종에서 열린다.18일 세종시에 따르면 한국민족예술단체총연합회 세종지회가 주관하는 2025 세종 민족예술제 ‘예술로 나르샤’를 27∼28일 이틀간 세종중앙공원 솔숲 무대에서 진행한다. ‘시민의 일상이 예술이 되다’를 주제로 열리는 예술로 나르샤는 시민이 참여하고 즐길 수 있는 공연·전시·체험 행사다. 27일에는 시민참여 프로그램인 ‘낮도깨비 씨름(놀이)’과 지역 예술인·시민이 어울리는 세종예술공장 프로젝트 예술 난장 공연이 펼쳐진다. 낮도깨비 씨름은 세종 전통시장 구전설화를 바탕으로 고증·개발한 참여형 놀이로, 이번 축제 기간 상시 진행한다. 이날 오후 7시 개막식 ‘한글로 나르샤’에서는 아프리카 젬베 퍼포먼스와 대취타 공연이 열리고 메인 프로그램인 ‘K-국악 미래로 나르샤’에서는 국악·춤·성악위원회, 시노래 가수, 어린이합창단 등 복합 예술 판타지 공연 등이 가을밤을 물들일 예정이다.축제 둘째 날인 28일에는 ‘한글 문화도시 전통연희 나르샤’가 열려 민속 연희와 하회별신굿탈놀이, 한국무용, 세종가·남도민요, 국악 합주, 대동놀이 한마당 등 다채로운 공연을 선보인다. ‘밖으로 나온 전시장, 예술 놀이터’에서는 지역 예술인들의 기획 전시와 시민 체험 행사가 운영돼 특별한 문화 향유의 기회를 선사할 예정이다.조성환 예술감독은 “예술인과 시민이 자연스럽게 어울릴 수 있는 행사를 준비했다”며 “세종만의 지속 가능한 문화예술 축제로 자리매김할 수 있도록 협력, 개선 방안을 발굴해 나가겠다”고 말했다.