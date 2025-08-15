김형석 “역사 전쟁 끝내야” 독립기념관 광복 80주년 경축식

독립기념관 정문 앞 김 관장 퇴진 촉구 집회

15일 독립기념관에서 열린 제 80주년 광복절 경축식. 천안 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일 독립기념관에서 열린 제 80주년 광복절 경축식. 천안 연합뉴스

독립기념관은 15일 겨레의 집 등 기념관에서 제80주년 광복절 경축 문화행사 ‘겨레의 빛’을 개최했다.김형석 독립기념관장은 기념사에서 “이제 역사 전쟁을 끝내야 하며 그 바탕 위에서 국민통합을 이루고 진정한 광복의 완성인 통일로 나가야 한다”며 “이것이 광복 80년을 맞이한 우리가 다져야 할 사명”이라고 강조했다.윤봉길 의사의 일본 전승 기념식장 폭탄 투척 의거를 언급한 김 관장은 “그(윤봉길 의사)가 의거 직전 두 아들에게 남긴 유서에는 ‘너희들은 아비 없음을 슬퍼하지 말고 열심히 공부해 에디슨 같은 발명가가 되어라’고 적혀 있다”며 “자기 목숨을 희생하면서도 아들은 과학자가 되기를 소망했던 것처럼 역사의 이면에는 다양성이 존재한다”고 말했다. 이어 “역사를 이해하는 데는 다양한 해석이 있지만 그 다름이 국민을 분열시키는 정쟁의 도구가 돼서는 안 된다”면서 “광복은 과거의 종결이 아니라 미래를 여는 책임”이라며 말했다.독립기념관은 광복 80주년을 기념해 광복 주제의 특별 전시 해설과 광복 80년 특별전 ‘태극기, 바람 속의 약속’, 자료와 함께하는 수장고 탐방 등 다양한 프로그램을 진행했다.한편 이날 독립기념관 정문 앞에서는 민족문제연구소 충남지역위원회와 천안민주단체연대회의 등 지역 시민단체 회원 30여명이 집회를 열고 “김형석 독립기념관장은 1945년 광복을 부정하고 뉴라이트의 지론인 1948년 건국설을 주장하는 등 독립기념관장 자격이 없다”며 퇴진을 촉구했다.