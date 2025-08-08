‘낭만닥터’ 한석규, 이번엔 ‘치킨집 사장님’으로 온다

tvN 9월 새 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’

이미지 확대 오는 9월 시작하는 tvN 새 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’ 포스터. 최고의 협상가였다가 평범한 치킨집 사장으로 변신한 신 사장으로는 배우 한석규가 등장한다.



오는 9월 시작하는 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트' 포스터. 최고의 협상가였다가 평범한 치킨집 사장으로 변신한 신 사장으로는 배우 한석규가 등장한다.



tvN 제공

‘낭만닥터’ 한석규가 위기에 처한 사람들을 말발로 해결하는 치킨집 사장님으로 돌아온다.tvN은 오는 9월 공개되는 새 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’에서 한석규가 닭을 튀기며 사람들의 문제를 해결해주는 신개념 히어로로 등장한다고 8일 밝혔다.드라마 ‘미씽: 그들이 있었다’ 시리즈와 ‘닥터 프로스트’ 등의 장르물을 써온 반기리 작가와 드라마 ‘녹두꽃’, ‘소방서 옆 경찰서’ 시리즈 등을 연출한 신경수 감독이 만드는 작품이다. 여기에 데뷔 후 tvN 드라마에는 처음 출연하는 한석규까지 모여 기대감을 높인다.한석규가 연기하는 신 사장은 호탕한 성격, 세련미, 능란한 말솜씨로 이웃들에 분란이 일어날 때마다 어김없이 나타나 중재하는 동네 협상가로 나온다. 미국 연방수사국(FBI), 인터폴의 위기 협상의 전설적 자문관이면서 미국 하버드대 협상 마스터 클래스 최연소 교수 역임 등 상상 초월의 경력을 가진 신 사장이 치킨집을 운영하게 된 계기도 시청자들의 관심을 끌 것으로 보인다.‘신사장 프로젝트’는 평범한 인물이 누구보다 비범한 방식으로 세상을 바꿔 나가는 줄거리를 통해 생활밀착형 히어로의 모습이 묘사될 것으로 기대된다.판사로 일하다가 하루아침에 신 사장 치킨집 직원이 된 조필립 역에는 ‘슬기로운 의사생활’의 장홍도, ‘우리들의 블루스’의 정현 역할을 맡았던 배현성 배우가, MZ세대 배달원 이시온 역에는 이레 배우가 나올 예정이다.