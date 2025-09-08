“백인 아이만 안아줬다”…디즈니랜드가 인종차별했다며 분노한 축구선수

이미지 확대 FC 바르셀로나 공격수 하피냐는 아들 가엘이 디즈니랜드 파리에서 인종차별을 당했다고 주장했다. 인스타그램@raphinha 캡처 닫기 이미지 확대 보기 FC 바르셀로나 공격수 하피냐는 아들 가엘이 디즈니랜드 파리에서 인종차별을 당했다고 주장했다. 인스타그램@raphinha 캡처

FC 바르셀로나 소속 공격수 하피냐(28)가 자기 아들이 디즈니랜드 파리에 방문했다가 인종차별을 당했다고 주장했다.최근 영국 데일리메일에 따르면 브라질 축구 국가대표인 하피냐는 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 올해 2살 된 아들 가엘과 프랑스 마르느라 발레에 있는 디즈니랜드 파리에 방문한 영상을 올렸다.해당 영상에서 하피냐의 아들은 다른 아이들이 디즈니랜드 마스코트와 포옹하는 모습을 보며 줄을 서서 기다렸다.그러나 인형 탈을 쓴 직원은 다른 백인 아이들만 안아줄 뿐, 가엘과는 포옹을 해주지 않았다.하피냐가 아들을 가슴 높이까지 들어 올려 마스코트와 눈을 맞추려고 노력도 해봤지만 통하지 않았다.분노한 하피냐는 소셜미디어(SNS)에 영상을 올린 뒤 “우리 아들은 그저 인형이 안아주기를 바랐을 뿐”이라며 “이렇게 사람을 대해서는 안 된다. 특히 어린이에게는 이래선 안 된다”고 했다.이어 “디즈니랜드 파리의 직원들이 수치스럽다”며 분노했다.그러면서 “당신들의 역할은 아이들을 행복하게 만드는 것이지 무시하는 것이 아니다”라며 “힘들 수 있다는 건 이해하지만, 왜 모든 백인 아이는 포옹을 받았는데 내 아들만 아니었다”고 전했다.해당 사건 이후 하피냐의 아내는 SNS에 추가로 글을 올려 “디즈니랜드가 우리의 문제 제기를 진지하게 받아들였고, 이후 조처했다”고 전했다.아들 가엘이 미키마우스 탈을 쓴 직원과 별도의 공간에서 손을 맞대며 사진을 찍는 모습을 공개했다.