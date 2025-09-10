취임 첫날 기자회견서 ‘털썩’ 기절한 보건장관…“흔하지만 ‘쇼크’ 이어질 수도”

스웨덴 신임 보건장관, 기자회견 도중 쓰러져

스웨덴의 신임 보건부 장관이 취임 첫날 열린 기자회견 도중 돌연 쓰러져 기절하는 사건이 발생했다.유럽 전문매체 유라크티브(EURACTIV) 등에 따르면 엘리자베스 란 신임 보건부 장관은 이날 스웨덴 스톡홀름에서 열린 각료 임명 관련 기자회견 도중 쓰러져 잠시 의식을 잃었다.스웨덴 공영방송 스베리예스 텔레비시온(SVT)의 기자회견 중계 영상을 보면 란 장관은 이날 기자회견에서 취임 일성을 밝히며 “스웨덴의 의료 서비스는 높은 품질을 자랑하나 문제는 긴 대기 시간”이라며 “우리는 공평한 의료 서비스로 전환해야 한다. 이렇게 많은 사람들이 의료 서비스를 기다리는 것은 복지 국가로서 가치가 없다”고 강조했다.발언을 마친 뒤 란 장관은 자신의 오른쪽에 서 있던 울프 크리스테르손 총리의 발언을 듣다 점차 몸이 연단을 향해 기울어졌다. 이어 연단이 쓰러지며 란 장관도 바닥에 쓰러졌다.란 장관은 의식을 잃은 듯 한동안 바닥에 누운 채 일어나지 못했다. 현장의 요원들과 에바 부쉬 부총리 등이 대응해 응급 조치를 취했으며, 크리스테르손 총리와 현장에 있던 기자들이 걱정스런 표정으로 바라보는 모습까지 생중계 화면에 잡혔다.란 장관은 잠시 기자회견장을 떠났다 돌아왔다. 란 장관은 “혈당 저하로 쓰러졌다”면서 “오늘은 정상적인 화요일이 아니었다. 혈당이 떨어지면 이런 일이 일어날 수 있다”고 설명했다.서울아산병원에 따르면 저혈당증은 일반적으로 혈당이 50㎎/㎗ 이하일 때를 말하지만 사람마다 저혈당으로 인한 증상이 나타나는 혈당 수치는 다르다. 보통 정상인의 혈당은 공복의 경우 60~120㎎/㎗, 식사 2시간 후의 혈당은 140㎎/㎗ 이하로 유지된다.저혈당증은 경구용 혈당 강하제나 인슐린을 사용하는 사람이 평소보다 음식을 적게 먹었거나 평소보다 많은 운동량, 음주, 인슐린에 대한 자가면역 질환, 호르몬 결핍 등도 원인이 될 수 있다.저혈당증은 기운이 없거나 몸이 떨리거나, 얼굴이 창백해지고 식은땀이 나거나 현기증, 흥분, 불안감, 피로감 등으로 나타난다. 오래 이어지면 경련이나 발작은 물론 쇼크 상태에 빠져 의식을 잃을 수 있다. 빠른 시간 안에 사탕이나 설탕, 주스 등을 섭취해 혈당을 회복하고 휴식을 취해야 한다.