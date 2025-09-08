트럼프 “북한 침투 사실 몰랐다” NYT “반드시 대통령 승인 필요”

NYT 기자, 트럼프 입장에 반박

도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 김정은 북한 국무위원장을 도청하기 위해 특수부대를 침투시켰다는 내용의 뉴욕타임스(NYT) 보도에 대해 “모른다”는 입장을 밝혔다. 그러나 기사를 쓴 NYT의 데이비드 필립스 기자는 “반드시 대통령이 직접 승인해야 했던 사안”이라고 주장했다.트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관에서 진행한 행정명령 서명식에서 해당 보도에 대한 질문이 나오자 “난 아는 바가 없다”면서 “확인해볼 수 있지만 난 아무것도 모른다.지금 처음 듣는다”고 답했다.이날 NYT는 트럼프 대통령이 북한과 핵 협상을 하던 2019년 초 야밤에 김 위원장의 도청 장치를 설치할 목적으로 최정예 해군 특수부대인 ‘네이비실 팀6’(SEAL Team 6)을 북한 해안에 침투시켰지만, 갑자기 민간인을 태운 선박이 나타나 실패했다고 보도했다.당시 길이 4m 가량의 북한 선박이 손전등을 비추며 특수부대원이 탄 소형 잠수함 근처로 접근하자, 부대원들은 발각될 것을 우려해 선박에 탄 민간인 2~3명을 전부 사살한 뒤 철수했다는 게 전현직 당국자들의 전언이다.필립스 기자에 따르면 이런 비밀 작전은 관련법에 따라 연방의회 지도부에 반드시 보고해야 하나, 당시 트럼프 행정부는 북한침투 작전을 보고하지 않았다. 결국 2021년 출범한 조 바이든 행정부가 이 작전 내용을 인지하고, 뒤늦게 의회에 통보했다는 것이다.트럼프 대통령의 부인에 대해 필립스 기자는 이날 공영라디오 NPR 인터뷰에서 “대통령이 반드시 직접 승인해야 했다”고 반박했다. 그는 “그 작전은 극도로 어렵고 복잡했다”며 “북한 영토에 미군을 투입한 상황에서 문제가 생길 경우 인질 사태로 이어지거나 핵전쟁으로 비화할 수 있기 때문”이라고 지적했다.이어 그는 전현직 당국자들이 비밀 작전을 언론에 제보한 이유에 대해 “성공사례만 공개되고 실패는 비밀에 묻히면 특수부대는 무조건 성공한다는 잘못된 인식이 퍼진다”며 “이는 대중 뿐 아니라 정책결정자에게도 왜곡된 시각을 심어줄 수 있다는 우려가 있었다”고 설명했다.이에 대해 북한 당국은 이틀이 지난 7일 오후까지 무반응으로 일관하며 침묵을 지켰다. 이는 공개 반응을 할 경우 국경이 뚫린 점에 대해 언급해야 해 실익이 없다고 판단했기 때문으로 추정된다.