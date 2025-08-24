“내 얼굴 한쪽 왜 이래”…1년간 준비한 결혼식서 웃지 못한 여성, 왜

이미지 확대 웨딩드레스 자료 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 웨딩드레스 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 팝스타 저스틴 비버는 2022년 소셜미디어(SNS)에 영상을 올리고 램지 헌트 증후군을 앓고 있다고 밝힌 바 있다. 사진은 당시 영상에서 한쪽 눈이 제대로 감기지 않거나 왼쪽으로만 미소를 짓는 등 비버의 한쪽 얼굴이 제대로 움직이지 않는 모습. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 팝스타 저스틴 비버는 2022년 소셜미디어(SNS)에 영상을 올리고 램지 헌트 증후군을 앓고 있다고 밝힌 바 있다. 사진은 당시 영상에서 한쪽 눈이 제대로 감기지 않거나 왼쪽으로만 미소를 짓는 등 비버의 한쪽 얼굴이 제대로 움직이지 않는 모습. 인스타그램 캡처

미국에서 한 여성이 1년간 준비한 결혼식을 일주일 앞두고 얼굴이 마비된 상태에서 예식을 올린 사연이 전해졌다.지난 19일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신 보도에 따르면 시카고 출신의 미용사 켈리 스테치(30)는 2022년 7월 현재의 남편인 벤저민 스테치와 약혼한 이후 1년여간 결혼식을 준비했다. 결혼 준비 비용으로만 5만 달러(약 6900만원)가 들었다.그러나 2023년 10월 초에 예정된 결혼식을 일주일 앞두고 켈리의 몸 상태가 심상치 않았다. 켈리는 “삼키는 것도 아팠고, 귀에서 펑 소리가 나는 것 같았다”고 회상했다.이후 상태는 더욱 악화했다. 귀는 완전히 부어오르고 물집도 생겼다. 응급실에서 항생제와 스테로이드를 처방받았지만 다음 날 통증이 더 심해졌다.켈리는 “끊임없이 토했다. 아무것도 삼킬 수 없었다”고 당시 상황을 설명했다. 온몸이 트럭에 치인 것 같은 극심한 고통을 견뎌야 했다. 결국 켈리는 얼굴 한쪽이 마비돼 웃을 수 없는 지경에 이르렀다.켈리는 결혼 전날 리허설 대신 병원에서 치료받아야 했다. 상태가 호전되지 않았으나 켈리는 결혼식을 취소하거나 연기하지 않았다. 대신 하객 수를 200명에서 50명으로 줄이고, 화장으로 마비된 얼굴 모습을 최대한 가렸다.예식 도중 오른쪽 눈꺼풀이 감기지 않아 손수건으로 눈을 가리기도 했다. 그는 “인생에서 가장 행복한 날에 웃을 수 없었다”고 털어놨다.켈리는 결국 결혼식 며칠 후 램지 헌트 증후군 진단을 받았다. 이는 대상 포진 바이러스가 귀 근처 안면 신경을 침투해 안면 마비를 비롯해 발진, 근육 약화, 난청 등을 유발하는 질환이다. 다행히 켈리는 상태를 회복했으며, 출산을 앞두고 있다.미국 희소질환기구에 따르면 램지 헌트 증후군에 걸리는 환자는 10만명당 5명 정도다. 조기에 치료를 시작하면 완치 가능성이 높은 것으로 알려졌다.2022년에는 팝스타 저스틴 비버가 램지 헌트 증후군을 앓고 있다고 털어놓기도 했다.비버는 당시 소셜미디어(SNS)에 3분가량의 영상을 올리고 투병 사실을 전했는데, 한쪽 눈이 제대로 감기지 않거나 왼쪽으로만 미소를 지어 보이는 등 한쪽 얼굴이 제대로 움직이지 않는 모습을 보여줬다.