제니퍼 로페즈가 왜 감방에?…놀랍도록 닮은 美 여성 ‘머그샷’ 화제 [월드픽]

세줄 요약 미국 미네소타주에서 전동공구 배터리를 훔친 혐의로 체포된 여성이 제니퍼 로페즈와 닮은 머그샷으로 주목받았다. 여성은 절도 혐의를 인정했고, 과거 마약 소지와 음주운전 등 전력도 알려졌다. 누리꾼들은 닮은 외모를 두고 각종 패러디를 쏟아냈다. 미네소타서 절도 혐의 여성 체포

제니퍼 로페즈 닮은 머그샷 화제

누리꾼들 패러디 댓글 확산

이미지 확대 미국 미네소타주에서 최근 절도 혐의로 체포된 시레나 앤 퀘스트(왼쪽)와 세계적인 팝스타 제니퍼 로페즈. 미네소타주 라이트카운티 보안관 사무소·위키미디어 커먼스 닫기 이미지 확대 보기 미국 미네소타주에서 최근 절도 혐의로 체포된 시레나 앤 퀘스트(왼쪽)와 세계적인 팝스타 제니퍼 로페즈. 미네소타주 라이트카운티 보안관 사무소·위키미디어 커먼스

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미국에서 절도 혐의로 체포된 한 여성의 머그샷이 세계적인 팝스타 제니퍼 로페즈와 닮아 온라인상에서 화제를 모으고 있다.16일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국 미네소타주에 사는 시레나 앤 퀘스트(35)는 지난달 30일 미네소타 몬티첼로의 한 매장에서 전동공구 배터리 두 세트를 훔친 혐의로 체포됐다.도난당한 물건의 가치는 약 580달러(약 80만원)에 달하는 것으로 전해졌다.퀘스트는 배터리를 훔친 혐의를 인정했으며, 중경범죄 절도 혐의로 입건돼 체포 다음 날 풀려난 것으로 전해졌다.그의 경찰 조사는 이번이 처음이 아니다. 과거에도 마약 소지, 음주운전, 도주, 신분증 위조 등 여러 범죄 혐의로 체포된 전력이 있으며 교통 법규 위반 기록도 확인됐다.하지만 온라인에서 화제가 된 건 그의 범죄 이력이 아니었다.미네소타주에 위치한 라이트카운티 보안관실에서 촬영된 그의 머그샷이 세계적 팝스타 제니퍼 로페즈와 놀라울 정도로 닮아 순식간에 화제의 중심에 선 것이다.누리꾼들은 “순간 제니퍼 로페즈인 줄 알았다”, “제니퍼, 동생 좀 챙겨라. DNA 검사 좀 해봐라” 등의 반응을 보였다.또한 로페즈의 2002년 히트곡 ‘제니 프롬 더 블록’(Jenny from the Block)의 가사를 패러디한 댓글도 잇따랐다. “감옥에서는 그를 ‘감방 D동 출신 제니’라고 부른다더라”, “제니가 동네를 너무 많이 돌아다녔나 보다” 등의 댓글이 이어졌다.