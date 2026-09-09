‘120만’ 먹방 유튜버, 24세에 사망…“반복적 폭식에 ‘이 수치’ 뚝” [월드픽]

중국 먹방 인플루언서 ‘잉잉’

사망 사흘 전 “저칼륨혈증으로 입원” 영상 남겨

유족, 정확한 사인 공개 안 해

이미지 확대 중국에서 120만명이 넘는 팔로워를 보유한 20대 먹방 인플루언서 잉잉(본명 천쯔이)이 갑작스럽게 세상을 떠났다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 120만명이 넘는 팔로워를 보유한 20대 먹방 인플루언서 잉잉(본명 천쯔이)이 갑작스럽게 세상을 떠났다. SNS 캡처

이미지 확대 잉잉의 생전 마지막 영상 모습. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 잉잉의 생전 마지막 영상 모습. SNS 캡처

이미지 확대 잉잉 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 잉잉 SNS 캡처

세줄 요약 중국에서 120만 팔로워를 보유한 먹방 인플루언서 잉잉이 24세로 사망했다. 그는 사망 사흘 전 영상에서 반복 폭식과 구토로 혈중 칼륨이 크게 떨어져 입원했다고 밝혔고, 장기간 저칼륨혈증으로 여러 차례 입원한 사실도 전했다. 120만 팔로워 먹방 인플루언서 24세 사망

마지막 영상서 저칼륨혈증 입원 사실 고백

과도한 폭식·구토가 건강 악화 원인 지목

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중국에서 120만명이 넘는 팔로워를 보유한 20대 ‘먹방’ 인플루언서가 갑작스럽게 세상을 떠났다. 그는 사망 사흘 전 마지막 영상에서 반복적인 폭식과 구토 등으로 혈중 칼륨 수치가 크게 떨어져 입원했다고 밝힌 것으로 전해졌다.8일(현지시간) 글로벌타임스 등 외신에 따르면 ‘잉잉(莹莹)’이라는 이름으로 활동해 온 중국의 유명 먹방 인플루언서 천쯔이(陈紫怡)가 지난달 17일 24세의 나이로 사망했다.부모는 지난 4일 소셜미디어(SNS)를 통해 뒤늦게 딸의 부고를 알렸다. 유족은 부고에서 구체적인 사망 원인을 밝히지는 않았다.잉잉은 중국 숏폼 플랫폼 콰이쇼우를 중심으로 활동하며 120만명 이상의 팔로워를 보유한 먹방 인플루언서였다. 그는 방송과 라이브 커머스 등을 통해 음식을 먹는 모습을 보여 주며 인기를 얻었다.특히 그의 마지막 영상이 알려지면서 안타까움을 더하고 있다.잉잉은 사망 사흘 전인 지난달 14일 영상을 올려 자신의 건강 상태가 심각해졌다고 직접 털어놨다. 당시 영상에서 그는 반복적으로 많은 양의 음식을 먹는 과정에서 칼륨이 빠져나가 저칼륨혈증으로 병원에 입원했다고 밝혔다.그는 자신의 혈중 칼륨 수치가 한때 2.3mmol/L까지 떨어졌다고 말했다. 일반적으로 혈중 칼륨의 정상 범위는 약 3.5~5.5mmol/L로 알려져 있다.잉잉은 이 같은 건강 문제가 처음이 아니었다고도 밝혔다. 그는 장기간 먹방 활동을 하면서 저칼륨혈증으로 여러 차례 입원한 것으로 전해졌다.마지막 영상에서 그는 “돈을 버는 것도 중요하지만 건강이 언제나 먼저”라는 취지의 말을 남기며 자신의 먹방 활동이 건강 악화와 관련이 있다고 인정했다.잉잉은 라이브 커머스 방송의 강도에 대해서도 털어놨다.글로벌타임스 등에 따르면 그는 과거 삭힌 오리알을 판매하는 방송에서 한 번에 60~70개를 먹어야 했다고 밝혔다. 다른 식품을 판매하는 방송에서도 계속 음식을 먹어야 했으며, 더 많이 먹을수록 방송의 반응과 판매 효과가 커졌다고 설명했다.그러나 이 같은 과도한 먹방 활동은 그의 몸에 상당한 부담을 준 것으로 보인다. 잉잉은 장기간 폭식과 함께 구토를 유도하는 습관이 있었다고 밝힌 것으로 전해졌다.전문가들은 단순히 많은 양의 음식을 먹는 것 자체보다, 폭식 후 음식을 토해 내거나 설사약 등을 사용하는 행동이 체내 칼륨을 빠르게 소모시킬 수 있다고 경고한다.중국 저장병원 일반의학과의 차이치천 의사는 글로벌타임스에 구토와 설사약 사용 등이 심한 칼륨 손실을 일으킬 수 있으며, 저칼륨혈증이 심해질 경우 심장 전기 활동에 이상이 생겨 심각한 부정맥으로 이어질 수 있다고 설명했다.일부 중국 매체와 관계자들은 잉잉이 장기간 저칼륨혈증을 앓다가 심정지를 일으켰을 가능성을 언급하고 있다. 글로벌타임스도 저칼륨혈증과 관련된 심정지 가능성이 제기됐다고 보도했다.다만 유족이 공개한 부고에는 구체적인 사망 원인이 적시되지 않았다.24세의 젊은 먹방 인플루언서의 갑작스러운 사망 소식이 알려지면서 중국에서는 과도한 먹방과 라이브 커머스 경쟁이 콘텐츠 제작자의 건강을 위협할 수 있다는 우려도 커지고 있다.